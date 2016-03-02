تقویت باورهای دینی بهترین راهبرد فرهنگی برای مقابله با نفوذ دشمن

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی شکری عصر چهارشنبه در ادامه همایش ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان سمنان در محل مجتمع ولایت سمنان با اشاره به اهمیت انتقال دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به نسل‌های آینده، بیان داشت: اگرچه اقدامات زیادی برای شناساندن این ارزش ها به نسل جوان انجام شده است اما زمینه برای انجام کار بیشتر در این خصوص با برنامه‌های مختلف فرهنگی وجود دارد.

وی خواستار حضور پررنگ افراد خردمند، دلسوز و خلاق در برنامه ریزی های فرهنگی و مذهبی شد و اظهار داشت: این مهم موجب کاربردی شدن برنامه ها و در نهایت رشد و پیشرفت جامعه دینی می شود.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان، ترویج فرهنگ حسینی و ائمه اطهار (ع) را مهمترین راهبرد برای نجات نسل جوان از تهاجم فرهنگی دانست و تصریح کرد: این مهم باعث تداوم انقلاب اسلامی ایران شده است.

شکری با تاکید بر اینکه توسعه فرهنگی منجربه خود باوری جامعه شده است و این مسئله خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه نقش مهمی را ایفاء می کند، افزود: توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های بومی می تواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

وی بر ضرورت پربارتر شدن جلسات مذهبی بانوان تاکید کرد و گفت: این گونه جلسات می تواند زمینه تربیت اسلامی در اجتماع را با حضور مبلغان و اسلام شناسان در اجتماعات مذهبی بانوان برای نوجوانان و جوانان فراهم می کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در خاتمه ضمن اشاره به تاثیر گذاری مهم برگزاری مناسبت های مذهبی در جامعه خاطر نشان کرد: جلسات مذهبی ایجاد بسترهای مناسب تعلق اجتماعی و کاهش خشونت ها را در جامعه فراهم می کند.