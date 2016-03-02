مدیرعامل و رئیس خانه مطبوعات مازندران استعفا می دهند

حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیاد خواهی ها و درخواست یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مبنی بر تخصیص پاداش دو میلیون تومانی آخر سال از پول هدیه خبرنگاران به اعضای هیئت‌رئیسه افزود: بنده و رئیس خانه مطبوعات در صورت تحقق این خواسته از سمت خود استعفا خواهیم داد.

قربانی با اشاره به اینکه تمام فعالیت‌های خانه مطبوعات باید در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به همه اعضا باشد اظهار داشت: متأسفانه برخی از اعضاء اصل خدمت‌رسانی را فراموش کردند و به دنبال تأمین منابع شخصی هستند.

وی بابیان اینکه رئیس خانه مطبوعات تاکنون به نحو مطلوبی جلسات را اداره کرده است افزود: رئیس خانه مطبوعات صراحتاً در مقال این درخواست نامعقول یکی از اعضای هیئت‌رئیسه که خواستار اعطای پاداش ۲۰ میلیون ریالی به اعضا در پایان سال را کرده بود مقاومت کرده و این اقدامش شایسته تقدیر است.

قربانی بابیان اینکه با کمک اعضای خانه مطبوعات طرح ساماندهی اعضا در مراحل عملیاتی شدن قرار دارد گفت: اکثریت اعضای هیئت‌مدیره اهتمام جدی به جلسات داشته و با جلسات ویژه ساماندهی را دنبال می‌کنند و شایسته نیست فضای کنونی صمیمت و همدلی به خاطر برخی ویژه خواهی ها آلوده شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران بیان داشت: در صورت تداوم این روند بنده و رئیس هیئت‌مدیره از عضویت ر هیئت‌رئیسه استعفا خواهیم داد و حقایقی بیشتری را جمع خبرنگاران بازگو می کنیم.

وی یادآور شد: در حالی تقاضای پاداش ۲۰ میلیون ریالی برای اعضای هیئت‌رئیسه خانه مطبوعات ارائه‌شده که باگذشت هفت ماه از مراسم روز خبرنگار، هنوز هدیه ۱۵۰ میلیون تومانی به خبرنگاران استان تخصیص پیدا نکرده است.