اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا روز چهارشنبه یک سری تحریم های جدید علیه کره شمالی به خاطر آزمایش های اتمی ماههای اخیر این کشور وضع کردند.

طبق این تحریم ها که چین به عنوان متحد کره شمالی نیز آن را امضا کرد، معاملات اقتصادی کره شمالی در سطح بین الملل ممنوع اعلام شده است.

سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: علاوه بر تحریم های گذشته، این تحریم های جدید به سختی مانع درآمدهای کره شمالی از جانب فروش مواد اولیه می شود. طبق این تحریم ها تمام فعالیت های تجاری کره شمالی با کشورهای ویتنام، سوریه، ایران ممنوع اعلام شده است.

در سالهای گذشته تنها کالاهای قاچاق منع شده بود ولی حالا تمام کالاهای حمل و نقل شده به این کشور و صادرات این کشور به خارج بازرسی خواهد شد.

یک مقام ارشد در سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود، گفته است این تحریم ها برای ایران نیز اعمال شده بود که موجب شد ایران برای مذاکرات هسته ای آماده شود.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از تصمیم 15 کشور عضو شورای امنیت برای اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی استقبال کرد و در بیانیه ای گفت: کره شمالی باید به قوانین بین المللی احترام بگذارد.