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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۶

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان:

حفاظت از بافت تاریخی گرگان نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها است

حفاظت از بافت تاریخی گرگان نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها است

گرگان – مدیرکل راه و شهر سازی گلستان گفت: بافت تاریخی گرگان در حال تخریب است و جلوگیری از این تخریب نیازمند اقدامات همه جانبه از سوی تمام ارگان ها است.

ابراهیم مبارک قدم با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بافت تاریخی گرگان یکی از بافت‌های با ارزش تاریخی و فرهنگی در کل کشور محسوب می‌شود و جلوه  سبک معماری شهر گرگان است.

مبارک قدم افزود: این بافت به دلیل فرسودگی و اینکه مناسب سازی نشده است در حال تخرب است و برای جلوگیری از این تخریب نیازمند اقدامات همه جانبه از سوی تمام ارگان های زیر مجموعه است.

وی تصریح کرد: ارگان‌های زیر مجموعه که یک مورد آن به حوزه راه و شهرسازی مربوط است، تصمیم داریم با هماهنگی با سایر نهادهای مربوطه که می‌توانند فعالیت داشته باشند از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، استانداری و سازمان نظام مهندسی یک جریان توسعه را در بافت تاریخی گرگان که یک محور تاریخی و فرهنگی است تعریف کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در رابطه با وضعیت جاده ها در ایام نوروز گفت: یک طرح نوروزی در تمام استان‌های کشوراجرا می شود که متولیان شورای حمل و نقل استان، اداره کل راه و شهرسازی، پایانه‌های حمل و نقل، فرودگاه‌ها، راه آهن و اداره هواشناسی که عضو شورای حمل و نقل هستند بر اساس وظایف ذاتی خود برنامه‌های خاصی در این خصوص دارند.

 

 

مبارک قدم با بیان اینکه حوزه راه و شهرسازی در آراستگی مسیر، خط کشی، ترمیم جاده، تنظیم حریم‌ها تمیز کردن پل‌ها، نصب تابلو و علائم فعالیت هایی را انجام می دهد، گفت: علاوه بر این موارد اکیپ‌هایی را در نظر گرفتیم که در ایام نوروزی به شکل ۲۴ ساعته در حوزه‌های مختلف مستقر خواهند بود.

وی در رابطه با نقش رسانه گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی بین مردم و دستگاه‌هایی که خدمت رسانی می‌کنند، هستند.

مبارک قدم افزود: رسانه ها می توانند فعالیت دستگاه های اجرایی را منعکس کنند و به گوش مردم برسانند و از طرفی دیگر میزان رضایت مردم را از این فعالیت ها منعکس کنند تا به گوش دستگاه ها برسد.

کد مطلب 3571545

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