ابراهیم مبارک قدم با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بافت تاریخی گرگان یکی از بافت‌های با ارزش تاریخی و فرهنگی در کل کشور محسوب می‌شود و جلوه سبک معماری شهر گرگان است.

مبارک قدم افزود: این بافت به دلیل فرسودگی و اینکه مناسب سازی نشده است در حال تخرب است و برای جلوگیری از این تخریب نیازمند اقدامات همه جانبه از سوی تمام ارگان های زیر مجموعه است.

وی تصریح کرد: ارگان‌های زیر مجموعه که یک مورد آن به حوزه راه و شهرسازی مربوط است، تصمیم داریم با هماهنگی با سایر نهادهای مربوطه که می‌توانند فعالیت داشته باشند از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، استانداری و سازمان نظام مهندسی یک جریان توسعه را در بافت تاریخی گرگان که یک محور تاریخی و فرهنگی است تعریف کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در رابطه با وضعیت جاده ها در ایام نوروز گفت: یک طرح نوروزی در تمام استان‌های کشوراجرا می شود که متولیان شورای حمل و نقل استان، اداره کل راه و شهرسازی، پایانه‌های حمل و نقل، فرودگاه‌ها، راه آهن و اداره هواشناسی که عضو شورای حمل و نقل هستند بر اساس وظایف ذاتی خود برنامه‌های خاصی در این خصوص دارند.

مبارک قدم با بیان اینکه حوزه راه و شهرسازی در آراستگی مسیر، خط کشی، ترمیم جاده، تنظیم حریم‌ها تمیز کردن پل‌ها، نصب تابلو و علائم فعالیت هایی را انجام می دهد، گفت: علاوه بر این موارد اکیپ‌هایی را در نظر گرفتیم که در ایام نوروزی به شکل ۲۴ ساعته در حوزه‌های مختلف مستقر خواهند بود.

وی در رابطه با نقش رسانه گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی بین مردم و دستگاه‌هایی که خدمت رسانی می‌کنند، هستند.

مبارک قدم افزود: رسانه ها می توانند فعالیت دستگاه های اجرایی را منعکس کنند و به گوش مردم برسانند و از طرفی دیگر میزان رضایت مردم را از این فعالیت ها منعکس کنند تا به گوش دستگاه ها برسد.