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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۹

ارشد آجا در منطقه گلستان و مازندران:

رسانه ها نیاز فکری جامعه را به موقع اطلاع رسانی کنند

رسانه ها نیاز فکری جامعه را به موقع اطلاع رسانی کنند

گرگان – ارشد نظامی آجا در استان‌های گلستان و مازندران گفت: نیاز فکری جامعه باید به موقع و در اسرع وقت به مخاطبین اطلاع رسانی شود.

 امیرسرتیپ دو مهدی معمارباشی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات گلستان، ضمن تقدیر از عملکرد این رسانه در پوشش به موقع اخبار استان گفت: من قبلاً در استان سمنان مشغول به خدمت بودم و خبرگزاری مهر جزو رسانه‌هایی بود که با ارتش رابطه تنگاتنگی داشت و فعالیت‌های آن را رصد می‌کردم.

معمارباشی افزود: با توجه به فناوری‌های جدیدی که به وجود آمده است دسترسی به اخبار و اطلاعات برای مردم راحتی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در زندگي بشر امروزي بسيار اساسی است، تصریح کرد: كسی نمی‌تواند جهان بدون رسانه راتصور كند و ما با تكيه بر رسانه‌های كارا می‌توانیم نوع ديدگاه مردم جهان نسبت به خود را تغيير دهيم.

 

 

ارشد نظامی آجا در استان‌های گلستان و مازندران اظهار کرد: رسانه‌ها حکم قلب جامعه را دارند و تمام رگ‌ها و شریان‌هایی که از درون آن می‌گذرد باید بر آن چه وارد آن‌ها می‌شود و نظارت کامل داشت.

معمارباشی افزود: رسانه‌ها باید یادآور هویت جمعی برای مردم باشند و مصرف آنها منجر به واکنش منفی در مخاطب نشود. برنامه رسانه‌ها باید آن چنان ارزشمند و با کیفیت باشد که بتواند جوانان ما را جذب کنند.

وی تصریح کرد: آنچه که نیاز فکری جامعه است و رشد و پویایی جامعه را به دنبال خواهد داشت باید به موقع و در اسرع وقت به مخاطبین اطلاع رسانی شود.

کد مطلب 3571557

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