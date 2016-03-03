فرهنگ صیانت از محیط زیست در کشور مرده است

آیت الله اختری در حاشیه همایش روز جهانی حیات وحش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش ها باید ما را تشویق کند تا در محیط زیست دقت کنیم و صیانت از آن را جدی بگیریم و دیگران را نیز به این کار تشویق کنیم.

دبیر مجمع جهانی اهل بیت تصریح کرد: آیات و روایات زیادی در صیانت از منابع طبیعی وجود دارد که اگر به آنها تمسک کرده و عمل کنیم هیچ نگرانی در خصوص محیط زیست نخواهیم داشت.

اختری گفت: اگر بخواهیم از محیط زیست حفاظت کنیم باید بتوانیم از انسان صیانت کنیم اما در جهانی که عربستان با پشتیبانی استکبار مردم یمن را قتل عام می کند و حیات وحش و گونه های جانوری و گیاهی را با خاک یکسان می کند چه کسی باید از این شرایط دفاع کند؟

وی بیان کرد: دین اسلام پایه گذار حمایت از انسان و حیات وحش و فضای سبز و منابع طبیعی است و اگر به این آموزه ها توجه کنیم از این نعمت ای خدادادی صیانت خواهد شد و زندگی سالم و ایمن و راحت می شود.

اختری تصریح کرد: فرهنگ حفاظت و حمایت از محیط زیست در کشور مرده است و فرهنگ ما به گونه ای شده که وقتی از فضای سبز و جنگل و دریا استفاده می کنیم پس از رفتن ما چیزی جز خرابی و زباله و نابودی محیط زیست برجا نمی ماند که این موضوع نگران کننده است.

ساخت دهکده طبیعت در قزوین ارزشمند است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت اظهارداشت: شهرداری قزوین با ساخت بوستان باراجین و دهکده طبیعت الگوی بسیار موفقی از علاقمندی و صیانت از محیط زیست را ارائه کرده که به نظر می رسد می تواند در سایر شهرها و استانها نیز اجرایی شود.

اختری گفت: تقویت ارتباط انسان و خدا موجب می شود محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان مخلوقات الهی سالم بماند و از بین نرود و اگر گردشگری در اولویت برخی برنامه ها قرار دارد باید صیانت از طبیعت و نعمت های خدادادی جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: چرا با این همه طبیعت و چشم اندازهای زیبا هنوز نتوانسته ایم به گردشگری رونق بخشیم و از این فرصت بخوبی استفاده کنیم در حالی که توصیه های دینی هم با حفظ طبیعت زیاد است.

اختری اظهارداشت: برگزاری این همایش ها می تواند در تشویق مردم به اهمیت محیط زیست و صیانت از طبیعت مشوق خوبی باشد و در جلوگیری از تخریب این آثار هم موثر باشد.