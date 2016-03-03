به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و دوست‌داران بافت تاریخی بوشهر عصر چهارشنبه به منظور جلب حمایت مسئولان برای حفظ بافت تاریخی بوشهر، زنجیره انسانی تشکیل دادند.

این برنامه از مقابل ساختمان در حال تخریب «یهودا» در بافت تاریخی بوشهر آغاز شد و دوستداران بافت تاریخی و فعالان سازمان‌های مردم نهاد این برنامه را تا میدان کوتی در بافت تاریخی بوشهر ادامه دادند.

در این برنامه که در آستانه ۱۸ اسفند سالروز نکوداشت روز بوشهر برگزار شد، دوست‌داران بافت تاریخی بوشهر تراکت‌هایی را با عناوین «حفظ بافت تاریخی حق مسلم ماست»، «مسئولین ترمز تخریب بافت را بکشید»، «من بافت تاریخی شهرم را دوست دارم» و . . . را در دست داشتند.

بافت تاریخی بوشهر از اهمیت بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف برخوردار است که دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که از جمله می‌توان به قرار گرفتن مسجد شیعیان و اهل تسنن، کنیسه یهودیان و کلیسای مسحیان در این بافت ۳۸ هکتاری اشاره کرد.

خواسته‌های دوست‌داران بافت

دوست‌داران بافت تاریخی بوشهر در پایان این زنجیره انسانی که به صورت کاملا آرام و بدون سخنرانی و با آرامش برگزار شد، بیانیه‌ای را به صورت زیر قرائت کردند.

به اعتبار بیانات كارشناسان و متخصصین، بافت تاریخی در شرایط موجود در وضعیت قرمز است و عرصه از هر سو بر بافت تاریخی بوشهر تنگ‌تر می شود. اگر اقدام همه جانبه با مشاركت شهروندان و مسئولین در این حوزه صورت نپذیرد، عنقریب مرگ كامل بافت تاریخی بوشهر فراخواهد رسید، گرچه هم اكنون در آستانه این اقدام ناگوار قرار داریم.

با این اوصاف، كارشناسان بر ضرورت تجمیع تمام نیروها در قالب یك حركت عمومی تاكید ورزیده اند. در این راستا كمپین مشاركت برای نجات بافت تاریخی بوشهر با نام كوتاه «كمپین نجات بافت» پس از طرح موضوع در نشست های مختلف با مردم، كارشناسان و مسئولان كلید زده شد.

این حركت با مشاركت سازمان میراث فرهنگی، شهرداری بندر بوشهر، دفتر بهسازی و نوسازی بافت، سازمان های مردم نهاد، معتمدین محل، ساكنین بافت، متخصصین، هنرمندان، اهالی رسانه و شهروندان علاقمند به بافت تاریخی است و این اهداف را مدنظر دارد: پیشگیری از تخریب و فرسودگی كالبدی- فرهنگی بیش از پیش بافت تاریخی و كمك به حفظ و احیاء این میراث ارزشمند.