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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱:۰۹

امیر قلعه نویی:

پیروزی مقابل الجزیره به ما روحیه داد/ شانس آوردیم گل نخوردیم

پیروزی مقابل الجزیره به ما روحیه داد/ شانس آوردیم گل نخوردیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی از پیروزی مقابل الجزیره ابراز شادمانی کرد و گفت این برد به آنها در چهار بازی آینده روحیه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی چهارشنبه شب در گروه C رقابتهای لیگ قهرمانان با نتیجه یک بر صفر از سد الجزیره امارات گذشت.

تراکتورسازی هفته گذشته هم موفق شده بود در دیداری خانگی با نتیجه چهار بر صفر از سد حریف خود بگذرد.

نماینده ایران اکنون بالاتر از الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان در صدر جدول قرار دارد.

امیر قلعه نویی در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: اینکه بتوانید دو بازی پیاپی را با پیروزی پشت سر بگذارید اتفاق بزرگی است آن هم مقابل تیم قدرتمندی چون الجزیره. ما عملکرد خوبی داشتیم به ویژه در نیمه نخست.

سرمربی تراکتورسازی در ادامه افزود: مدافعان ما عملکرد بسیار خوبی داشتند ضمن اینکه توانستند بازیکنان الجزیره را متوقف کنند. البته ما خوش اقبال بودیم که در نیمه دوم گلی دریافت نکردیم. این پیروزی قطعا به ما در چهار بازی آینده روحیه خواهد داد.

کد مطلب 3571563

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