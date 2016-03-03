اعتراض واشنگتن به دستگیری ها در کوبا در آستانه سفر اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آستانه سفر باراک اوباما به کوبا دستگیری فعالان حقوق بشر در این کشور را محکوم کرد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا سه هفته دیگر اوباما برای اولین بار به کوبا سفر خواهد کرد.

بلینکن خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی به دستگیری فعالان حقوق بشر در کوبا شد. وی گفت: اوباما در سفر خود بر لزوم اجرای دموکراسی و حفظ حقوق مدنی افراد تاکید خواهد کرد.

وزارت خارجه سفر اوباما را با ۲۱ تا ۲۲ ماه مارس اعلام کرده است. از سال ۱۹۲۸ تا کنون هیچ مقام رسمی آمریکایی به کوبا سفر نکرده است. معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: کشورش نسبت به موج دستگیری های دولت کوبا نگران است که در ماه ژانویه به اوج خود رسیده بود.

وی افزود: ما از دولت کوبا می خواهیم موج دستگیری ها را متوقف کند. کاخ سفید نیز در بیانیه ای سفر اوباما به کوبا را به فرو ریختن دیوار برلین تشبیه کرده است. دیوار برلین بین آلمان غربی و شرقی بعد از پایان جنگ سرد در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تخریب شد.