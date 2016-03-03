آغاز فعالیت فرمانده جدید نیروهای خارجی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال جان نیکلسون، فرمانده جدید نیروهای خارجی در افغانستان در مراسمی رسمی در کابل حضور پیدا کرد و فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد. وی جایگزین جان کمپبل می شود.

در حال حاضر در حدود ۱۰هزار نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند. سال گذشته دولت آمریکا به درخواست کمپبل حضور نیروهای آمریکایی را تا سال ۲۰۱۶ در افغانستان تمدید کرد.

نیکلسون پیش از این در ترکیه و افغانستان به عنوان فرمانده نیروهای زمینی فعالیت کرده است.

وی در حالی به فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان برگزیده شده است که دولت افغانستان در حال برگزاری نشست صلح با گروه طالبان است.