کاخ سفید گزارش ملوانان آمریکایی را به کنگره تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ سفید به درخواست جان مک کین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا درباره ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی توسط سپاه پاسداران ایران به کنگره گزارش داد.

مک کین پیش از این اعلام کرده بود که در صورتی دولت از ارائه توضیح درباره ملوانان بازداشت شده به کنگره طفره رود، مجبور است ملوانان را به کنگره احضار کند. وی در در خواستی تهدیدگونه خطاب به باراک اوباما ارائه گزارشی کامل از بازداشت و بازجویی ملوانان آمریکایی را درخواست کرده بود.

داستین واکر سخنگوی کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای کنگره آمریکا گفت: اقدام ایران در بازداشت ملوانان امریکایی با قوانین بین المللی مغایر بوده است. پنتاگون می گوید ملوانان آمریکایی به خاطر نقص فنی دستگاههای جهت یابی مسیر خود را در خلیج فارس گم کرده بودند.

یک مقام نیروی دریایی به نقل از تیم تحقیقات گفته است که گزارشی کامل از ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی را در تا دو ماه دیگر منتشر خواهد کرد.