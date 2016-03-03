ارتباط کمبود ویتامین D و سرطان پروستات

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه نورث وسترن شیکاگو با مطالعه حدود ۲۰۰ مردی که پروستات شان را از دست داده بودند دریافتند افراد دارای ویتامین D پایین در مقایسه با افراد داری سطح نرمال ویتامین D، بیشتر در معرض رشد سریع تومور قرار داشتند.

به گفته محققان، هنوز شواهد کافی مبنی بر پیشگیری از سرطان پروستات با مصرف ویتامین D وجود ندارد. اما مطالعات نشان می دهد که کمبود ویتامین D در مردانی که در آستانه جراحی پروستات هستند می تواند پیش بینی کننده سرطان پروستات تهاجمی باشد.

آدام مورفی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کمبود ویتامین D می تواند به عنوان نشانه سرطان پروستات تهاجمی مدنظر قرار گیرد. این یافته از این جهت اهمیت دارد که پزشکان می توانند برای زنده ماندن بیمارشان تامل بیشتری در مورد برداشتن پروستات داشته باشند.»

افراد تحت مطالعه در این تحقیق با میانیگن سنی ۶۴ سال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ تحت نظر بودند. از بین این گروه ۱۹۰ نفره، ۸۷ مرد مبتلا به سرطان پروستات تهاجمی بودند. میانگین سطح ویتامین D این افراد مبتلا به سرطان ۲۲.۷ نانوگرم به ازای هر یک میلی لیتر بود که به شکل قابل توجهی کمتر از حد نرمال بیش از ۳۰ نانوگرم در میلی لیتر بود.