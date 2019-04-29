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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۲۲

معاون استاندار تهران:

تقویت ۱۷ هزار واحد صنعتی استان تهران نیازمند صرف انرژی بیشتر است

تقویت ۱۷ هزار واحد صنعتی استان تهران نیازمند صرف انرژی بیشتر است

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: تقویت ۱۷ هزار واحد صنعتی استان تهران نیازمند صرف انرژی بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه «غلامرضا عباس پاشا» به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران طی سخنانی لازمه رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به ۱۷ هزار واحد تولیدی و صنعتی استان تهران را صرف زمان و انرژی بیشتری خواند و افزود: تفکیک معاونت اقتصادی و توسعه مدیریت سبب تقویت واحدهای صنعتی خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش مهمی از مشکلات کنونی موجود در کشور مربوط به بروکراسی حجیم نظام حاکمیتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: دولت در تلاش است تا این وضعیت را با مقررات زدایی و کاهش بروکراسی اداری اصلاح کند.

امامی امین با بیان اینکه موضوع تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع ابتدا در ۱۴ استان مطرح بود، افزود: نام استان تهران در میان آنها قرار نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده این موضوع مشمول این استان نیز شد و اکنون با دستور سازمان استخدامی و اداری کشور بنا شده است این موضوع تفکیک معاونت در تمامی ۳۱ استان اعمال و اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اظهار داشت: مدیریت بدون منابع و با فشار دستگاه‌های نظارتی کار دشواری است.

بر اساس این گزارش، به دستور سازمان اداری و استخدامی کشور ساختار جدید اداری استانداری‌های کشور اعلام و استاندار تهران صاحب چهار معاونت شد.

کد مطلب 3571582

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