هوانیروز آماده پاسخگویی سریع به هر گونه تحرک علیه کشور است

امیر سرتیپ هوشنگ یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوانیروز در بخش قدرت دفاعی بی مانند است و در بحث فنی نیز به خودکفایی رسیده است.

فرمانده هوانیروز ارتش عملکرد پایگاه هوانیروز کرمانشاه در جریان مبارزه با تروریست های داعش در سال ۹۳ را ستودنی و بسیار قدرتمند دانست و افزود: هوانیروز در کنار نیروی زمینی ارتش مانع از تحرک داعش و نفوذ این گروهک تکفیری به خاک میهن شد.

امیر یاری هوانیروز را نیرویی واکنش سریع و موثر در رزم عنوان و اظهار کرد: پیشکسوتان هوانیروز نیروهایی ارزشمند با معلومات بالا هستند و حتما از تجربه آنان برای آموزش خلبانان جوان استفاده خواهد شد.

وی اما خطاب به سران استکبار گفت: نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با تمام توان آماده پاسخگویی به هرگونه تحرک دشمن است و برای صیانت از نظام مقدس اغماضی نخواهیم داشت.

امیر یاری با بیان اینکه توان دفاعی هوانیروز قدرتمندتر از گذشته آماده مقابله با هرگونه تهدیدات است، گفت: در عملیاتی که روزهای گذشته در سومار منجر به انهدام یک تیم تروریستی شد ما آماده بودیم تا دز صورت نیاز پشتیبانی لازم از همرزمان خود به عمل آوریم و اما به حضور هوانیروز در جریان این عملیات نیازی نشد.

امیر یاری با تاکید بر اینکه هوانیروز حرف اول منطقه را در توان دفاعی می زند، اظهار کرد: سالهای زیادی از عمر هلیکوپترهای هوانیروز می گذرد اما تعویض قطعات همواره انجام و یک پرواز در نهایت استاندارد و امنیت انجام می گیرد.

این مقام ارشد نظامی وضعیت فعلی بالگردهای هوانیروز را بسیار عالی عنوان و بیان کرد: به خاطر توان و دانش و تجربه بالا بالگردهای هوانیروز بدون حتی تمرین بر هدف متمرکز شده و نخستین موشک هوانیروز به هدف اصابت می کند.

یاری گفت: هوانیروز تروریستهای منطقه حتی در اندازه ای نمیبیند که تشری و هشداری به آنان بدهد و هرزمان برای در هم کوبیدن تروریست های تکفیری به هوانیروز نیاز باشد با تمام توان خدمت خواهیم کرد.

امیر یاری در ادامه بیان کرد: بالگرد وسیله ای است که تمام قطعات آن قابل تعویض است و ما همواره سیستم ها را تجهیز می کنیم چراکه سیستم نو در پرواز برای ایمنی بسیار مهم است.

فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه ایمنی در پرواز حرف اول را می زند، گفت: اگر بالگردی نقص و یا از ایمنی لازم برخوردار نباشد هرگز اجازه پرواز نخواهد یافت.