هوانیروز پشتوانه تمام نیروهای نظامی و ارزشی کشور است

امیر یوسف قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اقدامی ارزشمند طرح تکریم از ۴۰۰ نفر از پیشکسوتان هوانیروز و‌ یادگاران دفاع مقدس در پایگاه هوانیروز کرمانشاه برگزار شد که امیدواریم مقدمه ای برای تداوم برنامه هایی اینچنینی باشد.

فرمانده پایگاه یکم هوانیروز کرمانشاه هوانیروز را نیرویی ارزشی و واکنش سریع توصیف و عنوان کرد: رزمندگان اسلام در برهه های مختلف با پشتیبانی هوانیروز در ماموریت های محوله به موفقیت دست یافتند و بحق نقش هوانیروز در صیانت از جمهوری اسلامی ایران مثال زدنی است،

امیر قربانی در ادامه بیان کرد: سالهاست که ادعا و فریاد دشمنان انقلاب به جایی نرسیده است و رزمندگان ما و دلاوران هوانیروز با انگیزه برای مقابله با هرگونه تهدید آماده هستند.

این مسئول نظامی ادعاهای سران استکبار در خصوص محدود کردن توان موشکی ایران را واهی و پوچ دانست و گفت: ما سربازان ولایتیم و گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا هستیم.

امیر قربانی حضور ارزشمند هوانیروز در جریان مبارزه با تروریست های داعش در سال گذشته را یادآور شد و بیان کرد: نوک تیز حمله هوانیروز همیشه به سمت دشمنان نشانه رفته و حضور هوانیروز در کنار سایر همرزمانمان در سپاه و نیروی زمینی ارتش همواره قوت قلبی برای آنان است.