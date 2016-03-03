استقلال نهاد وکالت موجب ارتقاء دادرسی عادلانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی در شصست و سومین سالگرد استقلال کانون وکلا چهارشنبه شب که در تالار ایرانیان قزوین برگزار شد اظهارداشت: محور اصلی در فعالیتهای کانون داشتن استقلال است که می تواند نتیجه کار را مضاعف کرده و به ارتقاء دادرسی عادلانه کمک کند.

وی افزود: باید کمک کنیم تا بال فرشته عدالت در کنار بال قضاوت در کار وکلا بتواند توامان به وظیفه خود عمل کند و نتیجه بخش باشد.

ملاوردی تصریح کرد: وابسته نبودن ساختاری به قوای دولت و دستگاه قضایی، شرایط اخذ وکالت وتمدید آن نباید به تایید قوای دیگر موکول شود بلکه لازم است دسترسی به وکیل و سوابق موکل در سوابق دادرسی پیش بینی شود و قانون در انتخاب آزادی پرونده مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان یادآورشد: نقش جایگاه وکیل درآسیب شناسی مقررات موجود در حقوق شهروندی و نقش وکلا و نهاد وکالت از دیگر محورها و ارزشهایی است که باید از سوی وکلا جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: وکیل در مفهوم معمولی خود نمایندگی از سوی یک فرد را در مراجع مختلف اجرایی و قضایی بر عهده دارد ولی معنای موثق آن در بردارنده امنیت اجتماعی و حقوق آزادی های عمومی است.

ملاوردی تصریح کرد: وکلا ارتباط بیشتری با مردم و قانون دارند و این فرصت می تواند کمک کند تا کاستی ها و نواقص موجود با سرعت بیشتری برطرف شود.

وی بیان کرد: ما در معاونت نهاد ریاست جمهوری انتظار داریم یافته های وکلا به این معاونت منتقل شود و اذعان داریم موفقیت یک وکیل مستلزم اتکا به این نهاد و ارتباط موثر با آن است.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: در قانون مدنی خلاء هایی وجود دارد مانند حقوق خانواده، کار، نظام بیمه ای و رفاهی، خشونت خانگی که با شناسایی این موارد باید وکلا پیشنهاد خود را برای حل آن ارائه کنند.

ملاوردی تصریح کرد: شناسایی قوانین خانواده و نواقص آن را بررسی و به ما منتقل کنید تا بتوانیم با رفع آن قانونی جامع و کارآمد برای حل مشکلات این بخش داشته باشیم.

وی بیان کرد: در برنامه توسعه ششم با همکاری وزارت دادگستری برنامه ریزی شده تا نسبت به داشتن وکیل و مشاوره خانواده اقدام شود که در این راستا تفاهم نامه ای با کانون وکلای مرکز امضا شده تا از ظرفیت مرکز هم استفاده کنیم.

ملاوردی یادآورشد: مرکز معاضدت و حمایت حقوقی از زنان و خانواده در زاهدان افتتاح شده تا زمینه حمایت از بانوان و خانواده ها در امور مشاوره قضایی فراهم شود.

وی اضافه کرد: کلینیک زنان و خانواده هم در اسلامشهر افتتاح شده و تلاش می کنیم در برنامه ششم توسعه تا حد ممکن به مسائل حقوقی بانوان توجه شده و مشکلات این بخش از جامعه حل شود و برای استقلال حقوق بانوان گامی اساسی برداشته شود.

در ابتدای این مراسم پیام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کانون وکلا قرائت و سپس از حسن رفیعی چهره ماندگار و چند تن از وکلای استان تجلیل شد.