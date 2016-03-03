هویت و موجودیت وکیل با حفظ استقلال محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تجدد چهارشنبه شب در شصست و سومین سالگرد استقلال کانون وکلا که در تالار ایرانیان قزوین برگزار شد اظهارداشت: اصل اساسی در وکالت موضوع استقلال است که اگر نباشد وکیل دادگستری موجودیت و موضوعیت خود را از دست می دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: لایحه استقلال وکلا ناشی از یک مطالبه عمومی و احقاق حق ملت و مسئولیتی دوچندان است که به وکیل سپرده شده است.

وی گفت: مهمترین درخواست ما از نظام اسلامی این است که کانون وکلا را به عنوان یک نهاد مدنی بپذیرند و به ما اعتماد کنند و در کار ما به جای دخالت، نظارت داشته باشند.

رئیس کانون وکلای استان قزوین تصریح کرد: از مسئولان کشوری و استانی می خواهیم از ظرفیت های بالقوه فرهنگی، تجربی و علمی وکلا استفاده کنند و شان وکلا اعم از قضایی و اداری را حفظ کرده و در تصویب قوانین وکالت از مشاوران کانون هم استفاده کنند.

وی اظهارداشت: چندی پیش در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شد که این مجمع برای تهیه سند چشم انداز ۱۴۰۱ قرار است از مشاوره وکلای کانون استفاده کند که این اتفاق مبارکی است و جایگاه کانون را ارتقاء می بخشد.

تجدد تصریح کرد: از دستگاه قضایی و قوه مجریه انتظار داریم در صیانت از حقوق قانونی وکلا و حفظ منافع مادی و معنوی وکلا تلاش کنند تا این جایگاه تقویت شود.

وی اضافه کرد: وکلا فرصت اشتباه ندارند و باید با تقویت توانمندی و تخصص خود با حفظ وحدت و انسجام به تقویت جایگاه کانون کمک کنند.

تجدد تصریح کرد: نگاه حاکمیت در خصوص حضور وکلا در تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی باید بیشتر شود و کانون وکلای استان هم حرکت روبه پیشرفتی را آغاز کرده که امیدواریم به دستاوردهای خوبی منجر شود.

وی افزود: در استان قزوین تعامل بسیار خوبی بین کانون وکلا و مسئولان استان برقرار شده و کارهای خوبی مانند برگزاری کارگاههای آموزشی برای وکلا انجام شده است.

رئیس کلانون وکلای استان قزوین یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش ۱۰ برابری وکالت های تسخیری هستیم و خدمات مشاوره ای به صورت رایگان به افراد کم درآمد و آسیب پذیر بیشتر شده است.

تجدد تصریح کرد: برای اولین بار درکشور توانسته ایم سایت دو زبانه کانون را راه اندازی کنیم و از نظر سیستم اتوماسیون به روز شده ایم که تسریع در کار را موجب شده است.

سید حسن صفایی استاد حقوق و از چهره های ماندگار هم در این نشست گفت: اگر قانون، استقلال وکیل را بپذیرد می توان دادرسی دنیا پسندی داشت و آن را به جهان نیز معرفی کرد.

وی افزود: اگر وکیل مستقل نداشته باشیم دنیا داوری ما را هر چقدر هم منصفانه باشد نمی پذیرد و آن را عادلانه نمی داند.

در ابتدای این مراسم پیام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کانون وکلا قرائت و سپس از حسن رفیعی چهره ماندگار و چند تن از وکلای استان تجلیل شد.