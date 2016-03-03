مبانی انقلاب و امام راحل عامدانه در جامعه بیان نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید قاسمی شامگاه چهارشنبه در همایش تحجر و اسلام آمریکایی در محل تالار شهر مشهد اظهار کرد: امام راحل منشأ انقلاب اسلامی و همه تحولات جهان اسلام است چرا که همه معادلات قدرت های بزرگ دنیا را در هم شکست.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی آنچه برای سخنان امام راحل در جامعه در حال رخ دادن است فاجعه ای بزرگ است ‌ افزود: در کتب آموزشی مدارس و دانشگاه های ما تا چه میزان از امام و انقلاب امام گفته شده است و متاسفانه تنها به چاپ تصویری از امام در ابتدای کتاب های آموزشی بسنده شده است که همان هم در حال حذف شدن است.

این فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس با ابراز تاسف از بیان نکردن هدف انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه، مدارس و دانشگاه ها ادامه داد:‌ با روندی که در این ۳۷ ساله پیش رفته ایم تا یک دهه دیگر چیزی از تفکرات امام راحل باقی نخواهد ماند و همانطور که به راحتی دستاوردها را بتن کردند تفکر امام را هم بتن می کنند.

وی با اشاره به تدوین ۲۲ جلدی مبانی منطقی انقلاب توسط امام راحل گفت: متاسفانه این مبانی عامدانه در سطح جامعه و در آموزش ها گفته نمی شود و نمی خواهند که این مبانی در اجرائیات جامعه از جمله اقتصاد، فرهنگ و آموزش ورود پیدا کند.

سردار قاسمی تاکید کرد: ما امام خمینی را مایه زینت جامعه اسلامی نمی دانیم و بالاتر از این حرف ها امام هدف هایی را برای ما تعیین کرد تا راه را گم نکنیم و تنها در این صورت می توانیم به حیات طیبه دست یابیم.

از جنگ پشیمان نیستیم

وی تصریح کرد: در فتنه ۸۸ همه نوع طیف آیت الله، سردار، دکتر، دانشجو، مهندس و خودی و ناخودی حضور داشتند اما هیچ کس نمی دانست چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ چرا که هیچ صدایی از حوزه های علمیه قم برنخواست.

فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران جنگ حق و باطل بود و این جنگ توانست انقلاب ما را به دنیا صادر کند، ‌ گفت: امام راحل در کتاب «مبانی انقلاب» خود آورده است که ما در جنگ یک لحظه هم نادم و پشیمان نبودیم.

وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه کشور ما با فشردن تنها یک دکمه از طرف دشمن به طور کامل نابود می شود، خطاب به وزیر امور خارجه گفت: مقاومت اسلامی در غزه و لبنان ۲۲ و ۳۳ روز مقاومت کرد اگر می خواستند همان جا می توانستند آن ها را نابود کنند پس چرا نکردند؟ چرا که تو حال و هوای کالیفرنیایی داری و حال امام و انقلاب را نمی توانی درک کنی.

سردار قاسمی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر دانشگاه های ما دست برخی افراد داعش گونه افتاده است که به نام استاد در کلاس درس خود از مسعود رجوی تمجید می کنند و او را قهرمانی بزرگ می دانند؛ آیا با این حرف ها فرزندان من و شما نباید دچار دوگانگی و سردرگمی شوند؟

وی با اشاره به بیان خاطرات امام راحل از زبان آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: امام راحل در هیچ کجای ۲۲ جلد کتاب «مبانی انقلاب» خود که آخرین جلد آن مربوط به اسفند ۶۷ است حرف از دوستی با استکبار نمی زند، چطور می شود که در مدت کوتاه چند ماهه خود تا زمان رحلت حرف از دوستی با استکبار می زند.