پشتوانه سازی در کشتی نداریم/ فقر تاکتیکی و نتیجه گرایی

رضا سیم خواه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه برای المپیک ریو از نظر ترکیب مشکل داریم گفت: نگاهی به ترکیب تیم کشتی برای المپیک نشان می‌دهد که زیاد برای کشتی پشتوانه سازی نکردیم و پندان به ترکیب اضافه نشده‌اند.

وی اظهار داشت: این درحالی است که ترکیب تیم کشورهای دیگر مدام در حال تغییر است و نشان از آن دارد که به پشتوانه سازی و نیروسازی توجه خاصی دارند.

وی بابیان اینکه ما به پشتوانه سازی توجه نکردیم و به نتیجه گرا هستیم گفت: در حال حاضر سرمربی ضربه گیر میزها شده است و اگر نتیجه نگیرد تمام کاسه‌ها سر وی می‌شکند اما اگر تیم نتیجه گیرد همه در موفقیت شریک هستند در حالی که در موقع نتیجه نگرفتن و شکست نیز باید همین گونه باشد.

سرمربی تیم ملی جوانان کشتی فرنگی کشور درباره وضعیت تیم ملی جوانان کشتی فرنگی بابیان اینکه شرایط نسبت به گذشته عوض و بهتر شده است گفت: در رشته جوانان شرایط به گونه‌ای است که نیرو به طور دائم در اختیار تیم ملی نیست اما با این حال وضعیت خوب است و سال قبل با کسب سه مدال ششم جهان شدیم.

رضا سیم خواه بابیان اینکه در آخرین اردوی تیم ملی جوانان ۳۰ نفر حضور داشتند که حدود شش نفر مازندرانی بودند افزود: انتخابی نهایی تیم ملی از ۲۰ تا ۲۵ اسفندماه برگزار می‌شود و بعد از آن‌یک تورنمنت در آذربایجان خواهیم داشت و ترکیب نهایی تیم ملی برای مسابقات آسیایی فیلیپین که خردادماه برگزار می‌شود بسته می‌شود.

سیم خواه، شرکت در مسابقه کشور آلمان را از برنامه‌های سال آینده برشمرد و گفت: در صورتی که مشکل ویزا حل شود در این مسابقات شرکت می‌کنیم و شرکت در جام فرانسه از دیگر برنامه‌هاست.

تاثیرپسابرجام بر ورزش

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران به تأثیر پسابرجام در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: طبق اظهار کارشناسان، قطعاً رفع تحریم‌ها روی ورزش نیز تأثیر خواهد گذاشت، به عنوان نمونه در حال حاضر برای حضور در برخی کشورها و گرفتن ویزا مشکل داریم، مثلاً در اتحادیه اروپا یا کشورهایی نظیر بلغارستان نیز انگشت نگاری می‌شویم و امیدواریم با رفع تحریم‌ها، شاهد توسعه ورزش نیز باشیم.

رضا سیم خواه درباره وضعیت درآمدی ملی پوش‌ها نسبت به سایر رشته‌ها و کشورها گفت: در کشتی از نظر درآمدی، درآمد ثابتی نداریم و فقط جوایزی برای ورزشکاران المپیکی درنظر می‌گیرند و سپس قهرمانان به حال خود رها می‌شوند.

اگر ورزشکار کسی را داشته باشد می‌تواند به جایی برسد و به عنوان نمونه ورزشکاری داریم که با کسب مدال‌های بسیار صاحب ۵۰ میلیون تومان پول نشده است اما درعوض ورزشکاری داریم که در خانه میلیاردی زندگی می‌کند

وی افزود: اگر ورزشکار کسی را داشته باشد می‌تواند به جایی برسد و به عنوان نمونه ورزشکاری داریم که با کسب مدال‌های بسیار صاحب ۵۰ میلیون تومان پول نشده است اما درعوض ورزشکاری داریم که در خانه میلیاردی زندگی می‌کند .

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور درباره فراموشی فنون اصیل کشتی نیز گفت: درگذشته فنون خوبی در کشتی داشتیم و اکنون نداریم و یکی از دلایل تغییر قوانین است که از سوی فیلا و اتحادیه جهانی کشتی انجام می‌شود.

سیم خواه افزود: در حال حاضر بیشتر کار تاکتیکی می‌کنیم تا تکنیکی و در این راستا، در انستیتو پیشنهاد دادیم که باید قانونی را تصویب کنیم تا سطح آموزش یکسان‌سازی شود نه سلیقه‌ای و اکنون در کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم برای همه رده‌ها، آموزش‌ها به‌صورت یکسان داده می‌شود و این شرایط در کشور ما نیست.

سیم خواه تغییر قوانین ازجمله مشکلات دانست و ادامه داد: از سوی دیگر چند درصد قهرمانان ما در باشگاه‌ها آموزش می‌دهند و این سبب می‌شود تا شاهد فقر تاکتیکی و تکنیکی در کشتی روبرو شویم.

وی افزود: اگر بخواهیم همه قهرمانان درآمد یکسانی داشته باشند باید وارد عرصه شوند و نسبت به عرضه و انتقال داشته‌ها اقدام کنند.

وی درباره لیگ کشتی فرنگی جوانان بابیان اینکه لیگ کشتی جوانان نداریم گفت: لیگ بزرگ‌سالان نیز به‌زور در رشته‌فرنگی وجود دارد و دلیل آن است که قانون محکمی نداریم که مدیرعامل شرکت را مجاب کند تا در لیگ تیم دهد و اکنون لیگ‌هایی برگزار می‌شود و در پایان آن‌یک کاپ ۲۰۰ هزارتومانی به تیم‌ها می‌دهند که این ارزش چندانی ندارد درحالی‌که باید در کشتی لیگ را به سمت و سویی ببریم که به سمت درآمد رود و دولت باید روی ورزش‌های المپیکی سرمایه‌گذاری کند.

وی تصریح کرد: همچنین تیم‌ها فقط تیم داری نکنند و باید ریشه‌ای و قوی در کشتی سرمایه‌گذاری کنیم.