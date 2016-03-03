برگزیدگان جشنواره مطبوعات گلستان معرفی شدند/ درخشش خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه جشنواره و نمایشگاه مطبوعات،خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان گلستان، شامگاه چهارشنبه در تالار فخردالدین اسعد گرگانی برگزار شد و آقایان اسماعیلی، محمد رعیت، احمد خطیری، جعفر صیدانلو و شبیر دائمی به عنوان اعضای هیئت داوران، برترین‌های این جشنواره را انتخاب کردند.

در بخش عکس، فائزه کابلی از پایگاه خبری گلستان ما شایسته تقدیر شد و علی دهقان از خبرگزاری فارس و میثم محسنی و مجید میهن دوست از خبرگزاری ایرنا به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

هیئت داوران در بخش خبر هیچ اثری را حائز رتبه برتر و شایسته تقدیر ندانست.

در بخش تیتر، اکبر نادری از هفته نامه گلستان سلام و عبدالسلام مهیمنی از هفته نامه سلیم شایسته تقدیر شدند و فاطمه گرزین و زهرا خورشیدکلایی از خبرگزاری مهر به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند و در این بخش هیچ اثری به عنوان رتبه اول معرفی نشد.

وحید حاجی سعیدی از پایگاه خبری زرین نامه در بخش طنز مقام سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ اثری را شایسته رتبه‌های اول و دوم ندانست.

در بخش مصاحبه محمد چراغعلی از خبرگزاری مهر شایسته تقدیر شد و محمد آریان نیا از پایگاه خبری کاسپین خبر رتبه اول را به خود اختصاص داد، در این بخش هیئت داوران هیچ اثری را حائز رتبه‌های دوم و سوم ندانست.

زهرا بهرامی از خبرگزاری مهر و مجید میهن دوست از خبرگزاری ایرنا در بخش گزارش عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند و در این بخش هیچ گزارشی به عنوان رتبه اول معرفی نشد، همچنین مریم رضایی، فاطمه گرزین و الهام رئوفی فر از خبرگزاری مهر، علی اصغر تیموری از خبرگزاری ایرنا و رقیه بشارت نیا از هفته نامه پژواک سخن شایسته تقدیر شدند.

بهنام نیک پیام از هفته نامه گلستان سلام در بخش یادداشت و سرمقاله شایسته تقدیر شد و محمد آریان نیا از پایگاه خبری کاسپین خبر و جواد عموزاد خلیلی از پایگاه خبری گلستان ما به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی شدند و هیچ اثری در جایگاه نخست قرار نگرفت.

در بخش صفحه آرایی نیز اکبر نادری از هفته نامه گلستان سلام در جایگاه دوم قرار گرفت و نکته جالب اینکه در این بخش رتبه‌های اول و سوم معرفی نشدند.

در بخش سوژه مناسب، موسی جرجانی و حاجی رستم جرجانی از هفته نامه اقتصاد گلستان، محسن نادران و راحله شاددل از پایگاه خبری قابوس نامه، مونا محمدقاسمی و محمد چراغعلی از خبرگزاری مهر و عبدالغفور توکلی از هفته نامه همزییتی شایسته تقدیر شدند.

خبرگزاری مهر و هفته نامه کسب و کار نیز به عنوان غرفه‌های برتر نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان گلستان معرفی شدند.

نقایص جشنواره و نمایشگاه مطبوعات رفع می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در آئین اختتامیه جشنواره و نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان اظهار کرد: پس از یک دهه توفیق برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات در استان را داشتیم و امیدواریم در سال‌های آینده نیز این جشنواره و نمایشگاه را برگزار و نقایص آن را رفع کنیم.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت افزود: اداره کل فرهگ و ارشاد اسلامی گلستان در راستای برون سپاری فعالیت‌ها، برگزاری این جشنواره را به خانه مطبوعات استان واگذار کرد و انتظار داریم کاستی‌های آن در آینده جبران شود.

وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات موجب پویایی رسانه‌های استانی می‌شود و به همین منظور این نمایشگاه و جشنواره در آینده نیز ادامه خواهد داشت.