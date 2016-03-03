جزییات حادثه خودکشی در منطقه۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر ، ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه یکی از بانوان شاغل در شهرداری منطقه ١٣ در حالی که ساعت کاری اداری به پایان رسیده بود، به ساختمان اداره مراجعت کرده و به نگهبان اظهار می کند که وسیله ای را در اتاقش جا گذاشته که باید بردارد. به همین دلیل هم نگهبان اجازه ورود به وی می دهد، اما مرحومه با حضور در طبقه دوم ساختمان خود را به پایین پرت می کند که با حضور به موقع نگهبان و متعاقب آن عوامل اورژانس، ایشان به یکی از مراکز درمانی منتقل می شوند.

بر اساس شنيده ها پزشکان پس از انجام معاینات لازم، اعلام می کنند شكستگي هاي ايجاد شده حاد نيستند، اما متاسفانه ساعتي بعد از بيمارستان خبر مي رسد كه ايشان به علت ايست قلبي فوت شده اند.

گزارش پزشکی قانونی تا این لحظه علت اصلی فوت مرحومه را دقیقا مشخص نکرده است اما حدس هاي اوليه اين است كه يا براثر سقوط از طبقه دوم ساختمان ضربه ای منجر به فوت به بدن ایشان وارد شده اما کادر پزشکی در معاینات متوجه نشده اند و یا متوفی سوابق مشكلات نارسايي قلبي داشته که در هر صورت برای مشخص شدن حقیقت امر باید منتظر گزارش نهایی پزشکی قانونی بود.

این درحالی است که همسر وی پس از این حادثه با حضور در کلانتری اعلام کرده شکایتی از شهرداری ندارد .

درخصوص اخباری که مبنی بر اخراج متوفی قبل از خودکشی منتشر شده، اطلاعات موجود حاكي از آن است كه ايشان صبح روز وقوع حادثه با سرپرست قسمتی که در آن فعالیت می کرده دچار اختلاف نظر می شود که درنهایت مدیر آن قسمت به دلیل اینکه تنش موجود از بین برود، تصميم می گیرد وي را به قسمت دیگری منتقل کند؛ امري كه توسط برخي رسانه ها تعبير به اخراج شده است.

توضیح روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ در مورد حادثه فوت یکی از پرسنل

شهرداری منطقه ۱۳ همچنين ضمن ابراز تاسف فراوان از حادثه پیش امده به اطلاع می رساند روز سه شنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه سال جاری پس از اتمام ساعت اداری یکی از پرسنل شرکتی این منطقه پس از مراجعه به محل کار خود واقع در مجتمع ورزشی کوثر اقدام به پرت کردن خود از پنجره سرویس بهداشتی واقع در طبقه دوم به خیابان نموده است. با حضور به موقع نگهبان و اورژانس در حالی که ضربه منجر به فوتی به وی وارد نشده بود، به بیمارستان منتقل شده است .

بر اساس شواهد موجود وی در بیمارستان به هوش بوده است، طبق اظهار شاهدان و همسر وی پس از دو ساعت بستری شدن بر اثر ایست قلبی فوت کرده است. لازم به ذکر است پیرامون شایعات منتشر شده ،که اقدام وی پس از اخراج از منطقه بوده، به اطلاع می رساند که به هیچ وجه این موضوع صحت نداشته و ایشان از محل کار اخراج نشده اند و موضوع فوق تکذیب می شود.

شهرداری منطقه ۱۳ در حال پیگیری برای روشن شدن تمامی ابعاد این اتفاق از مبادی قانونی است.