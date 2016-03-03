موافقت مقامات ایران و عراق برای راه اندازی مرز چیلات دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در دیدار با رئیس شورای استان میسان و رئیس قبیله بنی لام عراق اظهار کرد: استان میسان عراق در مقایسه با سایر استان های عراق از استعدادهای طبیعی و امکانات بیشتری برخوردار است که امیدواریم با تلاش مسئولان دو استان سطح روابط دوجانبه ارتقا یابد.

وی افزود: زمینه برای توسعه همکاری ها وجود دارد فقط باید مقامات دو استان با جدیت بیشتری روند موافقت نامه ها را پیگیری کنند.

استاندار ایلام بر تشکیل کمیسیون ویژه مشترک برای توسعه همکاری ها به ویژه در حوزه بازرگانی و تجاری میان ایلام و میسان عراق تاکید کرد.

مروارید با اشاره با موافقت مقامات دو کشور برای راه اندازی مرز چیلات، یادآور شد: توسعه بازارچه مرزی در منطقه چم سری – شرهانی نیز از مطالبات مردم منطقه است که امیدواریم با ایجاد این مرکز زمینه برای توسعه مبادلات تجاری و تجارت چمدانی و کوله بری در منطقه فراهم شده و این موضوع در ارتقای سطح معیشتی و اشتغالزایی برای جوانان این مناطق موثر باشد.

استاندار ایلام ادامه داد: شهرستان مرزی دهلران دارای امکانات مناسبی برای توسعه گردشگری و جذب توریسم است و همچنین در زمینه انرژی و بویژه نفت و گاز ، پتروشیمی و سیمان قابلیت های فراوانی دارد.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات منطقه وجود بیابان های وسیع است که امیدواریم با همکاری طرف عراقی بتوانیم ضمن مقابله با این تهدید زیست محیطی شرایط را برای توسعه جنگلکاری در منطقه فراهم آوریم.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر دانشگاه های ایلام و علوم پزشکی استان با دانشگاه میسان در زمینه توسعه همکاری های علمی و تحقیقاتی و مبادلات استاد و دانشجو شد.

استاندار ایلام گفت: بسیاری از عشایر ساکن در مناطق جنوبی استان از عشایر عرب زبان بوده که قرن ها ارتباط قومی و قبلیه ای با مردم میسان عراق داشته اند که این ارتباط زمینه را برای توسعه همکاری ها فراهم می کند.

از راه اندازی مرز چیلات در دهلران استقبال می کنیم

رئیس شورای استان میسان عراق نیز در این دیدار گفت: نباید اجازه دهیم ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک استان میسان با شهرستان دهلران بدون استفاده باقی بماند، با بررسی شرایط استان ایلام دریافتیم که زمینه برای توسعه همکاری ها بسیار وجود دارد.

منذر رحیم گفت: حامل پیام تقدیر و تشکر مردم عراق و مردم میسان از مقام معظم رهبری، سران دولت و ملت ایران برای کمک های بشردوستانه در حق ملت عراق هستیم.

وی گفت: هدف ما نه تنها توسعه مرز و ایجاد بازارچه بلکه بدنبال توسعه مناسبات فرهنگی ، اقتصادی، تجاری و علمی هستیم.

رئیس شورای استان میسان عراق با اشاره با علاقه مندی استاندار ایلام برای توسعه بازارچه مرزی در منطقه چم سری – شرهانی، گفت: ما نیز از راه اندازی این مرکز استقبال می کنیم و با توجه به امنیت بسیار عالی استان میسان بدون شک ایجاد این بازارچه در گسترش همکاری ها دوجانبه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

رئیس قبیله بنی لام نیز در این دیدار گفت: روابط دو کشور قدمتی دیرینه و تاریخی دارد که بر اساس اشتراکات قومی و قبیله ای و مذهبی شکل گرفته است.

شیخ سعدون با قدردانی از کمک های ملت و دولت ایران در حمایت از ملت عراق در مقالبه با تهدیدات تروریستی و امنیتی گفت: ملت عراق همیشه خود را قدردان این زحمات و تلاش های جمهوری اسلامی ایران می داند.

وی از استاندار ایلام به طور رسمی برای دیدن از استان میسان عراق دعوت کرد.