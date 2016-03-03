اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۵ در زنجان از ۱۶ اسفند جاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان، مرتضی ممیزی بابیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۵ در این استان طی دو مرحله برگزار می‌شود، افزود: مرحله اول این طرح از ۱۶ تا ۲۹ اسفند جاری و مرحله دوم آن از یک تا ۱۴ فروردین ۹۵ در سطح استان اجرا می‌شود.



وی اظهار کرد: این طرح با نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان و در قالب گشت‌های مشترک سیار با حضور رئیسان شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان برگزار می‌شود.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده‌های وارده به‌ویژه تخلف‌های گران‌فروشی و بهداشتی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.



ممیزی خاطرنشان کرد: برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان و مسافران و دریافت شکایات مردمی، کشیک‌های ویژه در ساعت‌های غیر اداری و روزهای تعطیل نیز در اداره کل وادارات تابعه تعزیرات مستقر می‌شوند.



وی گفت: برای اجرای هرچه بهتر طرح نظارتی ویژه نوروز لازم است اداره‌های کل استانی قبل از شروع طرح، با شرکت در جلسه‌های ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی خدمات سفر نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم اقدام کنند و قبل از اجرای این طرح لازم است تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط منعقد شود.



ممیزی اظهار کرد: نظارت بر شرکت‌های مسافرتی اعم از هوایی، زمینی، دریایی و حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، مراکز اسکان و پذیرایی، اقامتگاه‌ها، اماکن زیارتی، زائرسراها، هتل‌ها، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی و سایر مراکز عمده تهیه و توزیع مواد غذایی شامل رستوران‌ها، سالن‌های غذاخوری شهری و جاده‌ای، اغذیه‌فروشی‌ها،قنادی‌ها، مراکز توزیعی، انبارها، سردخانه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای،نمایشگاه‌های بهاره، میدان‌های میوه و تره‌بار، جایگاه‌های سوخت، مراکز بهداشتی و درمانی، درمانگاه‌ها، آمبولانس‌های خصوصی و امور بهداشتی در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.