بانوان شمشیرباز در اوکراین اردو می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت مهیا شدن شرایط اردوی آماده سازی تیم های ملی شمشیربازی اسلحه اپه و سابر بانوان در اوکراین اواخر اسفندماه برگزار خواهد شد. البته طبق برنامه اردوی شمشیربازان اپه زودتر آغاز شده و پس از اتمام تمرینات آنها، شمشیربازن اسلحه سابر اردوی آماده سازی خود را در اوکراین آغاز می کنند.

این برنامه در حالی در تقویم فدراسیون شمشیربازی قرار داده شده که دو سه ما پیش شمشیربازان دو اسلحه فلوره و سابر نیز اردویی تدارکاتی در اوکراین داشتند ضمن اینکه چندی پیش نیز شمشیربازان اپه در مسابقات قطر شرکت کردند.