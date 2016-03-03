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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۵

بانوان شمشیرباز در اوکراین اردو می زنند

بانوان شمشیرباز در اوکراین اردو می زنند

فدراسیون شمشیربازی در نظر دارید اعضای تیم های ملی بانوان در دو اسلحه اپه و سابر را به اردوی آماده سازی در اوکراین اعزام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت مهیا شدن شرایط اردوی آماده سازی تیم های ملی شمشیربازی اسلحه اپه و سابر بانوان در اوکراین اواخر اسفندماه برگزار خواهد شد. البته طبق برنامه اردوی شمشیربازان اپه زودتر آغاز شده و پس از اتمام تمرینات آنها، شمشیربازن اسلحه سابر اردوی آماده سازی خود را در اوکراین آغاز می کنند. 

این برنامه در حالی در تقویم فدراسیون شمشیربازی قرار داده شده که  دو سه ما پیش شمشیربازان دو اسلحه فلوره و سابر نیز اردویی تدارکاتی در اوکراین داشتند ضمن اینکه چندی پیش نیز شمشیربازان اپه در مسابقات قطر شرکت کردند. 

کد مطلب 3571617
زینب حاجی حسینی

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