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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۴

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:

قدرت خرید ارشاد اسلامی از ناشران کتاب کاهش پیدا کرده است

قدرت خرید ارشاد اسلامی از ناشران کتاب کاهش پیدا کرده است

زنجان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت :متاسفانه طی سال ۹۴ قدرت خرید کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان از ناشران کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه چهارشنبه در جلسه نهاد امور کتابخانه‌ها، افزود: متأسفانه بحث کتابخوانی در جامعه ضعیف است و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. 

وی بابیان اینکه سال گذشته ۸۷ عنوان کتاب  از ناشران خریداری‌شده است، اظهار کرد: خرید کتاب  طی سال گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: طی سال جاری ۷۱ عنوان کتاب با ۷۰ میلیون تومان اعتبار خریداری‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته قدرت خرید کتاب کاهش  محسوسی داشته است. 

مقدم تأکید کرد: هم‌اکنون با توجه به سیاست اعلام‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره‌های کل با تخصیص منابع نسبت به خرید کتاب اقدام می‌کنند.

وی افزود: یکی از دلایل مهم کاهش مطالعه مکتوب در استان گرایش مردم به فضای مجازی است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: استفاده از شبکه های مجازی مسیر توسعه ندارد ولی مطالعه مکتوب ماندگاری دارد. 

مقدم تعداد ناشران مجوز دار در استان را ۳۸ مورد عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد ۲۲ ناشر فعالیت‌های مطلوبی دارند. 

وی تصریح کرد: در راستای ترویج مطالعه مکتوب باید رسانه‌ها فرهنگ‌سازی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 3571620

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