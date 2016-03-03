قدرت خرید ارشاد اسلامی از ناشران کتاب کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه چهارشنبه در جلسه نهاد امور کتابخانه‌ها، افزود: متأسفانه بحث کتابخوانی در جامعه ضعیف است و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۸۷ عنوان کتاب از ناشران خریداری‌شده است، اظهار کرد: خرید کتاب طی سال گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: طی سال جاری ۷۱ عنوان کتاب با ۷۰ میلیون تومان اعتبار خریداری‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته قدرت خرید کتاب کاهش محسوسی داشته است.

مقدم تأکید کرد: هم‌اکنون با توجه به سیاست اعلام‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره‌های کل با تخصیص منابع نسبت به خرید کتاب اقدام می‌کنند.

وی افزود: یکی از دلایل مهم کاهش مطالعه مکتوب در استان گرایش مردم به فضای مجازی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: استفاده از شبکه های مجازی مسیر توسعه ندارد ولی مطالعه مکتوب ماندگاری دارد.

مقدم تعداد ناشران مجوز دار در استان را ۳۸ مورد عنوان کرد و یادآور شد: از این تعداد ۲۲ ناشر فعالیت‌های مطلوبی دارند.

وی تصریح کرد: در راستای ترویج مطالعه مکتوب باید رسانه‌ها فرهنگ‌سازی لازم را داشته باشند.