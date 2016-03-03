کمک ژاپن به آوارگان شمال پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، دولت ژاپن مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون روپیه به آوارگانی که از خانه هایشان در مناطق شمالی پاکستان بدلیل حملات طالبان آواره شده اند کمک مالی می کند.

این کمک مالی دولت ژاپن تحت نظارت برنامه توسعه سازمان ملل انجام می شود. برنامه حمایت و کمک به آوارگان منطقه «فاتا» در شمال پاکستان با همکاری کمیسیون عالی آوارگان، یونیسف و سازمان جهانی غذا و دارو انجام خواهد شد.

برنامه آموزش های حرفه ای و شغلی نیز برای آوارگان نیز به اجرا در خواهد آمد تا جوانان این مناطق با آموزش مهارتهای شغلی بتوانند برای جامعه خود مثمر ثمر باشند.

به همین منظور در سفارت ژاپن در اسلام آباد مراسمی به مناسبت کمک مالی دولت ژاپن به آوارگان شمال پاکستان با مشارکت ادارات مختلف سازمان ملل متحد برگزار شد.

لازم به ذکر است پس از شروع عملیات «ضرب عضب» در مناطق شمالی پاکستان بویژه در منطقه «فاتا» مردم این مناطق مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. سازمان ملل متحد در تلاش است با کمک کشورهای ثروتمند دنیا این آوارگان را به خانه هایشان بازگرداند.