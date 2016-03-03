مسافران نوروزی با تاریخ و فرهنگ قزوین آشنا می شوند

محمد علی حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب برای معرفی استان قزوین و جذب گردشگر اظهار کرد: تبیلغات مکتوب نوروز ۹۵ بر اساس اطلاعات ارسالی دستگاهها از حوزه ها و کمیته های متعدد در دفترچه های راهنمای گردشگری در تیراژ بالا چاپ و توزیع می شود و علاوه بر این نرم افزار دوزبانه گردشگری قزوین مخصوص گوشی های تلفن همراه شامل اطلاعات گردشگری استان نیز برای معرفی قزوین تا ۲۰ اسفند ماه آماده و قابل نصب در گوشی های تلفن همراه خواهد بود.

وی، ساماندهی بناهای تاریخی به ویژه مسجد جامع عتیق را به عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی، مذهبی قزوین بسیار حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: ساماندهی جلوخان مسجد جامع قزوین همواره یکی از دغدغه های اصلی اکثر دستگاههای اجرایی بوده زیرا این محوطه سالهاست که به عنوان پارکینگ وانت بارها مورد استفاده قرار گرفته و اتوبوس های توریستی حامل گردشگران به ویژه گردشگران خارجی همواره با معضل پیدا کردن جای مناسبی برای پارکینگ با مشکلات و دشواری های خاصی مواجه هستند.

حضرتی بیان کرد: امسال میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به منظور مرتفع کردن این مشکل و کاهش بار ترافیکی خیابان فضای حیاط شمالی مسجد جامع را برای پارکینگ برای رفاه حال مسافران آماده سازی و تجهیز خواهد کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی قزوین با اشاره به شعار سال ۹۵ «قزوین را پیاده ببینیم» بیان کرد: در ایام نوروز ۱۲ پیاده راه میراث فرهنگی برای بازدید گردشگران و آشنایی آنها با جاذبه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی قزوین تعریف شده که مسیر اول ان در قالب طرح حرم تا حرم از آستانه چهارانبیاء تا امامزاده حسین در دسترس بوده و یازده مسیر کوتاه دیگر نیز در ادامه این مسیر و جهت معرفی آثار و بناهای تاریخی قزوین ارائه شده است.

حضرتی یادآور شد: بر اساس تبلیغات صورت گرفته در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران و استقبال گسترده بازدیدکنندگان پیش بینی می شود که در نوروز ۹۵ میزان مسافران ورودی به استان بیش از میزان افزایش سالانه باشد.

وی افزود: با توجه به معرفی قزوین به عنوان یکی از ۱۰ مقصد گردشگری کشور در مرکز آمار ایران باید فرصت شناسی کرده و با میزبانی شایسته و امادگی کامل در ارائه خدمات، جایگاه واقعی گردشگری قزوین را در سطح کشور ارتقاء دهیم.