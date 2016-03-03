شلیک موشک بالستیک به پایگاه متجاوزان و مزدوران در «مارب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی شامگاه چهارشنبه یک موشک بالستیک از نوع «توشکا» را به پایگاه «ماس» در مارب که نیروهای متجاوز و مزدور در آن حضور دارند شلیک کرد.

یک منبع نظامی اظهار داشت که این موشک محل تجمع مزدوران و متجاوزان را در پایگاه ماس در مارب هدف قرار داده و با دقت به هدف اصابت کرد که در پی آن انفجارها و آتش سوزی گسترده ای در این پایگاه به وقوع پیوست.

این منبع تصریح کرد که در پی این حمله موشکی شمار زیادی کشته و زخمی شده و مزدوران و متجاوزان دچار سردرگمی شدند. لازم به ذکر است که این عملیات پس از هدف قرار دادن پایگاه «تداوین» در مارب با یک موشک بالستیک که به کشته و زخمی شدن شماری از متجاوزان منجر گردید دومین نوع خود طی ۲۴ ساعت گذشته محسوب می شود.

گفتنی است یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی بامداد چهارشنبه نیز یک موشک بالستیک را به محل تجمع مزدوران و متجاوزان در پایگاه «تداوین» مارب شلیک کرده بود.