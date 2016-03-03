نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تب برفکی بیماری شایع در کشور است که با علائمی همچون زخم دهان و تب در دام همراه است و حتی منجر به تلف شدن ناگهانی دام مبتلا می شود.

وی واکسیناسیون دام را راه حل پیشگیری از ابتلای به این بیماری دانست و گفت: واکسیناسیون تب برفکی در استان از ۱۵ شهریور تا ۱۵ آذر به صورت کاملا رایگان انجام شد و از همه دامداران خواستیم که برای واکسیناسیون دام با همکاران ما همکاری لازم را به عمل آورند اما تعدادی از دامداران عشایر با این توجیه که واکسینه کردن دام آبستن صحیح نیست از این اقدام خودداری کردند.

پرور با اشاره به وقوع تلفات دامی در شهرستان قصرشیرین به دلیل ابتلا به تب برفکی گفت: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی لازم است و باید توجه داشت که واکسیناسیون دام آبستن ضروری متوجه دام نخواهد داشت.

وی از واکسیناسیون ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار رأس دام در استان کرمانشاه علیه بیماری تب برفکی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ میلیون رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان واکسینه شدند.

این مسئول ورود دام‌های قاچاق از نوار مرزی به استان را از عوامل شیوع بیماری تب برفکی دانست و گفت: ما همه تلاش خود را برای مقابله با بیماری تب برفکی به کار خواهیم گرفت و قرنطینه دام انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه استانی مرزی است و بحث قاچاق دام را داریم و دام‌هایی که از کشورهایی همچون عراق با شرایط غیر بهداشتی وارد می شوند سبب مشکلات شده و ما بیشتر در معرض خطر هستیم.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: لازم است دامداران توصیه‌های بهداشتی را مد نظر قرار دهند و در اجرای برنامه‌های بهداشتی دامپزشکی همراهی لازم را داشته باشند.