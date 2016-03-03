وقف علمی در کشور افزایش یابد/ مشکلات فقهی وقف باید حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی چهارشنبه شب در همایش بزرگداشت عالم واقف، آیت الله میرزا ابوطالب قمی که در مدرسه عالی دارالشفا برگزار شد گفت: انسان‌ها دارای حب ذاتی هستند، ولی این سئوال مطرح است که آیا حب ذات همیشه امری نامطلوب است یا اینکه این حب دارای دو قسمت است.

وی افزودند: اگر حب ذات به این شکل باشد که خود را بخواهیم و دیگران را نخواهیم، این حب باعث ایجاد رذیله می‌شود؛ حب ذات یکی از نعمت‌های خداست، زیرا اگر کسی خود را دوست نداشته باشد از بین خواهد رفت؛ خداوند این غریزه را در بین ما نهاده است که در مسیر سعادت گام برداریم.

استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: کسانی که علاقمند هستند که پس از خود ذخیره‌ای داشته باشند باید ولد صالح یا علم نافع یا صدقه جاریه داشته باشند؛ اهل بیت(ع) که مردم را به صدقه جاریه دعوت کرده‌اند پیشتاز صدقات جاریه هستند.

امام علی(ع) از واقفان بزرگ بودند

وی با بیان اینکه امام علی(ع) از واقفان بزرگ بودند، ‌گفت: ایشان چاه‌هایی حفر می‌کردند و آن را وقف زائران خدا و در راه ماندگان می‌کردند؛ ایشان در دوران سکوت ۲۵ ساله اقدام به ایجاد وقف و خدمت به مردم می‌نمودند.

آیت الله سبحانی بیان کرد: امام صادق(ع) منازلی را وقف می‌کردند که در آن منازل مجلس وعظ برگزار شود؛ حضرت زهرا(س) نیز موقوفاتی دارند که بزرگان دین ما وقف نامه ایشان را امضا کرده‌اند.

وی افزود: وقف یک سنت رحمانی و ذخیره جاودانی برای زندگی آینده است؛ در این زمینه نباید از یک سری ملاحظات غفلت کرد؛ در این بین باید الگوهایی از بزرگان دین و علمای گذشته بر گیریم و از آن‌ها استفاده کنیم؛ سید مرتضی موقوفاتی برای کاغذ فق‌ها، در نظر گرفتند تا نشان دهند که چه وقفی انجام داد.

این مرجع تقلید افزود: وقف باید در مسیر احیای امور مهم باشد؛ وقف علمی از مهم‌ترین و بهترین موقوفات است که می‌تواند زمینه ساز توسعه علمی در کشور و جهان اسلام باشد.

وی در ادامه گفت: اگر مایل به توسعه علمی این کشور هستیم و دانشمندان ما کاری انجام دهند باید کاری کنیم که وسیله زندگی آن‌ها فراهم شود.

باید مشکلات فقهی وقف را حل کرد

آیت الله سبحانی ادامه داد: وقف دارای احکامی است که باید مشکلات فقهی آن را حل کرد و اگر با علمای دین مشورت انجام شود در آینده می‌توان استفاده بهتری از این موقوفات داشت.

وی اظهار داشت: آیت الله میرزا ابوطالب قمی داماد میرزای قمی است و در زمان ایشان عهده دار کسوت قضاوت و اقامه نماز جمعه شهر قم بود؛ فضاوت در آن زمان قضاوت اجتهادی به تمام معنا بود که تمام موارد قضایی و فقهی را به ایشان ارجاع می‌دادند.

این مفسر قرآن کریم افزود: موقوفات علمی ایشان نیز بسیار مهم است که در کتابخانه حرم مطهر موجود است؛ در این زمینه باید کوششی انجام شود تا کتب میرزا ابوطالب را پژوهیده و ارایه کنند.

آیت الله سبحانی گفت: میرزا ابوطالب هم صاحب علم نافع بود و هم ولد صالح داشت و هم دارای موقوفات بسیاری بودند؛ دهکده زنبیل آباد و فرج آباد و علی آباد از موقوفات ایشان بود که ایشان آن را وقف زیارت عتبات کردند.