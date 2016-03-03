کتاب «روان شناسی در سینمای هالیوود» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روان شناسی در سینمای هالیوود» ناظر به اهمیت سینما و استفاده آن از روان شناسی در سینمای هالیوود است. این کتاب، استفاده سینمای حرفه ای از روان شناسی را به عنوان یک اصل مسلم و ضرورتی هنری به خوبی مطرح کرده است.

تلفیق خوب مباحث سینما و موضوعات روان شناختی، به منزله دو بال محتوایی و ساختاری، سینمای اثرگذار را مطرح می سازد. موضوعاتی چون: نماد در فیلم، رفتار انسان ها در سینما، کهن الگوها و تعارضات فردی و اجتماعی، تاثیر نمایش در بهبود اختلالات روانی، هیجان دهی، درک روایی فیلم، برامگیختگی هیجانی و انگیزشی، الگوسازی و شکل دهی رفتار، تغییر نگرش و ایجاد تصورات قالبی و باورها و استفاده از فیلم روان درمانگری فردی و جمعی، از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب درباره آن ها بحث شده و تعامل نزدیک سینما و روان شناسی را به رخ کشیده است.

دغدغه اصلی مترجمان این کتاب طرح ضرورت تلفیق یا تعامل روان شناسی و سینما برای تاثیر بیشتر در جهت انتقال معنی بوده است.آنان در پی تذکر این واقعیت هستند که سینمای هالیوود با اهداف آشکار و پنهان خود، سعی درادر ایدئولوژی و « وریای آمریکایی» را به بهترین شکل در ذهن و جان مخاطبان خود در سراسر عالم جریان دهد. طبیعی است میزانی از موفقیت این سینما به دلیل استفاده از علم روان شناسی برای انتقال مضامین و معانی مورد نظر خود بوده است.

در حقیقت هدف این کتاب آشنا کردن دانشجویان رشته فیلمسازی با مفاهیم و مضامین روان شناختی موجود در فیلم های سینمایی و چگونگی کاربرد روان شناسی در فیلم سازی از یک سو، و ارائه دیدگاه به مخاطبان و متخصصان سلامت روان برای نگریستن به فیلم های سینمایی از زاویه روان شناختی از سوی دیگر است.

در نظر مولف که تجارب گسترده ای در زمینه فیلم و روان شناسی دارد، فیلم ها نمادی از معانی ای هستند که در ذهن تولیدکنندگان و سازندگان آن ها جریان دارد، لذا احاطه بر ادبیات رسانه و مسلح شدن به تفکر انتقادی، خواننده را قادر می سازد با دیدی موشکافانه افکار سازندگان و دست اندرکاران فیلم ها را از ورای ظواهری که بر پرده سینما جریان دارد، بشناسد.

کتاب حاضر در ۹ فصل تدوین شده است. ابعاد و وجوه متعدد وران شناسی و فیلم های سینمایی، در جست و جوی معنا- تفسیرهای روان شناختی در فیلم ها، آسیب شناسی روانی، نابغه دیوانه – روان شناسی فیلم سازان، روان شناسی مخاطب، لحظه سینمایی – هیجانات و ادراک فیلم، تأمل بر صفحه نمایش، تأثیرات فیلم و فیلم ابزاری برای زندگی از جمله فصل های کتاب است که به طور دقیق موضوع روان شناسی در فیلم های هالیوودی را مورد واکاوی قرار می دهد.

چاپ نخست کتاب «روان شناسی در سینمای هالیوود» در ۳۸۰ صفحه و با قیمت ۲۲ هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقمندان به مباحث هنر سینما قرار گرفته است.

علاقمندان برای تهیه کتاب به صورت تک جلدی و کلی به فروشگاه مطهری سروش به نشانی خیابان مطهری، نرسیده به خیابان مفتح، جنب ساختمان سروش، تلفن ۸۸۳۱۰۶۱۰-۰۲۱ و یا به فروشگاه مرکزی سروش (ترنجستان سروش) به نشانی خیابان انقلاب، بعد از تقاطع ابوریحان، بین خیابان وصال و فلسطین، فروشگاه ترنجستان سروش، تلفن ۶۶۴۹۳۶۲۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

فروش اینترنتی کتاب نیز از طریق سایت انتشارات سروش به نشانی: http://soroushpublishingco.ir امکان پذیر است.