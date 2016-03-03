آخرین آمار دریافت کارت آزمون دکتری/ ۱۲ شب آخرین مهلت

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تا صبح امروز ۱۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ را دریافت کردند و سایر داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند کارت آزمون خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

وی افزود: تعداد ۱۵۸ هزارو ۹۴ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۷ هزارو ۳۸۲ نفر زن و ۹۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون ضرورت دارد به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای یا اطلاعات ثبت نامی از کارت شرکت در آزمون خود و برگ راهنمای مربوط یک نسخه پرینت تهیه کنند.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ در صبح روز جمعه ۱۴ اسفند ماه ۹۴ در ۵۴ شهرستان مختلف کشور برگزار می شود. برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.

فرایند برگزای آزمون از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۴ اسفند ۹۴ آغاز می شود درهای ورودی حوزه های امتحانی راس ساعت ۷.۳۰ صبح بسته می شود لذا داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی آزمون در حوزه امتحانی مربوط حاضر باشند.