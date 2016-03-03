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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۵۳

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

رفع مشکلات مردم مهم ترین دغدغه مسئولان باشد

رفع مشکلات مردم مهم ترین دغدغه مسئولان باشد

کرمان - امام جمعه کرمان خواستار توجه ویژه مسئولان به رفع مشکلات مردم شد و گفت: اینکه عده ای در آستانه عید نوروز از امکانات رفاهی زندگی محروم باشد باعث خجالت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح پنجشنبه در آیین جشن نیکوکاری گفت: در دین مبین اسلام در خصوص احسان و کمک به هم نوع بسیار سفارش شده است.

وی با اشاره به اینکه در دیگر ادیان نیز انفاق و کمک به افراد نیازمند مورد توجه قرار گرفته است، افزود: اما به مسلمانان در این خصوص بسیار سفارش شده است.

آیت الله جعفری احترام به پدر و مادر را مورد تاکید قرار داد و گفت: خداوند متعال نیکی به پدر و مادر را بعد از توصیه به پرستش خود متذکر شده که این امر نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی خواستار حل مشکلات مردم شد و گفت: مهم ترین دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات مردم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: اینکه عده ای در آستانه عید نوروز از امکانات رفاهی زندگی محروم باشد باعث شرمساری و خجالت است.

آیت الله جعفری با تقدیر از کمیته امداد به دلیل برپایی جشن های نیکوکاری و عاطفه ها گفت: امیدواریم کمک های مردمی به دست اهلش رسیده و مشکلات برطرف شود.

کد مطلب 3571635

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