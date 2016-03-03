رفع مشکلات مردم مهم ترین دغدغه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح پنجشنبه در آیین جشن نیکوکاری گفت: در دین مبین اسلام در خصوص احسان و کمک به هم نوع بسیار سفارش شده است.

وی با اشاره به اینکه در دیگر ادیان نیز انفاق و کمک به افراد نیازمند مورد توجه قرار گرفته است، افزود: اما به مسلمانان در این خصوص بسیار سفارش شده است.

آیت الله جعفری احترام به پدر و مادر را مورد تاکید قرار داد و گفت: خداوند متعال نیکی به پدر و مادر را بعد از توصیه به پرستش خود متذکر شده که این امر نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی خواستار حل مشکلات مردم شد و گفت: مهم ترین دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات مردم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: اینکه عده ای در آستانه عید نوروز از امکانات رفاهی زندگی محروم باشد باعث شرمساری و خجالت است.

آیت الله جعفری با تقدیر از کمیته امداد به دلیل برپایی جشن های نیکوکاری و عاطفه ها گفت: امیدواریم کمک های مردمی به دست اهلش رسیده و مشکلات برطرف شود.