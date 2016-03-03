به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «خروس جنگی»، «پسر کارگران»، «ترانه پاییزی»، «نبرد فریدون»، «خطر برای شاهد»، «کودک مادر»، «امیدها»، «جاده آرلینگتون»، «‌نیمه شب»، «درس‌هایی از یک رؤیا»، «وضعیت جنگی»، «روز پنجم»، «مارکوپولو: بازگشت به زانادو»، «خورشید مصر»، «پاسخ ناعادلانه»، «مظنونین»، «درخت محبوب من»، «همه چیز به باد رفت»، «امن»، «دشمن مردم»، «فتح بهار»، «قرارداد»، «آنخن»، «بزرگ» و «ایستگاه اعداد» پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«خروس جنگی»

فیلم سینمایی «خروس جنگی» به کارگردانی سید مسعود اطیابی، جمعه ۱۴ اسفند ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زن و شوهر جوانی که درگیر زندگی و مشکلات مختلفی هستند با هم دچار اختلاف می شوند. زن معتقد است که کارهای خانه و رسیدگی به امور دو فرزندنش برای او بسیار سخت است در حالی که شوهرش تمام روز بیرون از خانه به کارهای شخصی خود می رسد. مرد هم معتقد است که کارش بسیار سنگین و سخت است در حالی که همسرش تمام روز در خانه مشغول استراحت است. این اختلاف نظر باعث می شود که آنها تصمیم بگیرند تا برای یک ماه جای خود را با هم عوض کنند. این اتفاق باعث ماجراهای خنده داری در خانه و محل کار می شود اما آنها پی می‌برند که چقدر کار هر دو سخت است و باید چه در امور خانه و چه در کار بیرون به هم کمک کنند.

رضا عطاران، مریلا زارعی، ناصر ملک مطیعی و احمد پورمخبر در فیلم سینمایی «خروس جنگی» ایفای نقش کرده اند.

شبکه دو سیما

«پسر کارگردان»

فیلم تلویزیونی «پسر کارگردان» به‌ کارگردانی لی وو یول، پنجشنبه ۱۳ اسفند ساعت ‌‌۸ صبح در ‌قالب‌ برنامه «سینما صبحانه» از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسری کوچک به نام سانگو در سانحه ای پدر، مادر و خاله خود را از دست داده است. او تنها چیزی که از پدر خود به یادگار دارد، دوربین فیلمبرداری ۸ میلی متری او و نقاشی هایی است که وی روی دیوارهای انبار خانه اش کشیده است. سانگو در تلاش است تا یاد بگیرد به کمک دوربین پدرش از نقاشی های او فیلمبرداری کند. اما به دلیل آنکه می خواهند ساختمان های سست و قدیمی روستا را به همراه نقاشی های پدر خراب کنند برای فیلمبرداری عجله به خرج می دهد که این عجله منجر به خراب شدن فیلم های پدرش می شود که...

«ترانه پاییزی»

فیلم تلویزیونی «ترانه پاییزی» به کارگردانی‌ حسن آخوند پور، پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی شاه پسند طاهری، محمد جهان پا و نرگس نوروزی آمده است: ملوک خانم که در خانه قدیمی خود به تنهایی زندگی می‌کند دارای دو فرزند پسر و دختر است. او حدود ۱۰ سال پیش همسرش را از دست داده است. شب‌ها با یاد خاطرات کودکی فرزندانش تا صبح خواب می‌بیند. میلاد پسر ملوک خانم به علت جعل سند خانه اش توسط فروشنده کلاهبردار مبلغ ۲۰۰ میلیون مقروض شده، مهشید که مدت‌ها پیش از همسرش جدا شده و به تنهایی دو فرزندش را بزرگ کرده است و به سختی زندگی را می گذراند که...

«نبرد فریدون»

انیمیشن «نبرد فریدون» به کارگردانی حسین مرادی زاده، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: فرانک همسر آبتین، همزمان با به دار آویخته شدن همسرش به دلیل تیر انداختن به سوی ضحاک پسری به دنیا می‌آورد که نام او را فریدون می گذارد. فرانک که از دست ضحاک که فرمان قتل عام کودکان را صادر کرده است به کوهستان و جنگل می گریزد تا جان فریدون را نجات دهد. در جنگل، سواری ناشناس به او کمک می‌کند تا از دست سربازان ضحاک فرار کند. با اصرار فرانک، آن سوار خود را معرفی می کند. او روشنک است که...

«خطر برای شاهد»

فیلم سینمایی «خطر برای شاهد» به کارگردانی پاسکواله پوتزسره، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی وابریزیو بنتی وگلیو، کلادیو آمندولا و آمالدو نیچی آمده است: پیرو ناوا مردی است که طی انجام یک سفر کاری، شاهد وقوع جنایتی در خارج شهر است. او در حالی که در جاده ای خلوت و طولانی رانندگی می کند، شاهد این است که یک موتور به همراه دو قاتل با اسلحه ای که در دست دارند مردی را دنبال کرده و سپس او را می کشند و...

شبکه سه سیما

«کودک مادر»

فیلم تلویزیونی «کودک مادر» به کارگردانی متین بابایی پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۹:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی آهو خردمند، سودابه بیضایی و امیریل ارجمند آمده است: فردی به علت مرگ مغزی در بیمارستان بستری است و مادر با تمام وجود او را مثل زمان کودکی مراقبت می کند و...

«امیدها»

فیلم سینمایی «امید ها» ‌به‌‌ کارگردانی‌ ناگش کوکونور،‌ پنجشنبه ‌۱۳ اسفند ماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جان ابراهام، آناهیتا نیر، گریش کاناد و فریدا جلال آمده است: پسر جوانی به نام راهول با دختری ازدواج می کند اما اندکی بعد متوجه می شود که بر اثر مصرف زیاد سیگار دچار سرطان ریه شده است. پس همسرش را ترک می کند و خود را در آسایشگاه بستری می کند، در انجا با افراد زیادی که همگی دچار بیماری های غیر قابل درمانی هستند آشنا می شود و...

«جاده آرلینگتون»

فیلم سینمایی «جاده آرلینگتون» به کارگردانی مارک پلینگتون، پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جف بریجز، تیم رابینز، جوآن کوساک و هوپ داویس آمده است: مایکل فارادی استاد دانشگاهی است که همسرش را در یک عملیات ضــد تروریستی از دست داده و به تنهایی زندگی می‌کند. با آمدن یک همسایه جدید برای مایکل، رابطه دوستانه ای بین آنها شکل می گیرد. اما رفتارهای عجیب و تا حدی مشکوک همسایه جدید، باعث می شود مایکل به او مظنون شود و...

«نیمه شب»

فیلم تلویزیونی «نیمه شب» به کارگردانی سیامک صرافت، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۰:۰۰ ازشبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم آمده است: جوانی به نام علیرضا در یک تصادف باعث مرگ دختری به نام سمانه شده است. خانواده سمانه قلب او را به دختری به نام مهتاب اهدا کرده و باعث تولد دوباره او می شوند. مهتاب به دنبال خانواده سمانه می‌گردد تا از آنها تشکر کند در این راه با علیرضا آشنا می‌شود که همچنان متواری است علیرضا می‌خواهد برادر معلولش را به حرم حضرت رضا (ع) ببرد تا نذرش را ادا کند علیرضا تحت تاثیر رفتار مهتاب و برادر معلولش تصمیم به اعتراف می گیرد و...

عباس غزالی، حدیث میر امینی، سوگل طهماسبی، عطا عمرانی و زهره حمیدی در فیلم تلویزیونی «نیمه شب» ایفای نقش کرده اند.

«درس هایی از یک رویا»

فیلم تلویزیونی «درس‌هایی از یک رویا» به کارگردانی ‌سپاستین‌ گروبلر،‌ جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم با بازی توماس تیم و بورگارت کلونر آمده است: کزاد کوخ معلم زبان خارجی پس از سال ۱۸۷۱ برای تدریس به مدرسه ای می رود که در برانزویک قرار دارد. در این سال ها امپراطوری آلمان دومین امپراطوری فرانسه را فتح کرده و بیسمارک امپراطور قدرتمند آلمان را بنیان نهاده است. در این شرایط در مدرسه یک وضعیت خشن حاکم است. معلمان همه از جنگ طلبی و کشورگشایی امپراطوری آلمان و لزوم پیوستن دانش آموزان به این جریانات برای قدرتمند شدن امپراطوری آلمان می گویند اما کزاد کوخ آموزگاری است که تلاش می کند به دانش آموزان راه و رسم مهر ورزیدن را بیاموزد و...

«وضعیت جنگی»

فیلم سینمایی «وضعیت جنگی» به کارگردانی چن جین، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۲ بامداد از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تیان جینگ، هی سئون کیم و فرانسیز اِن جی آمده است: استادی متحجر و مرموز به نام گوئیگوری در سالیان بسیار دور همه اسرار نبرد را به یکی از شاگردانش بنام سون یسن می آموزد. پس از آن امپراطوران در سرزمین‌های مختلف به دنبال او هستند تا از دانش او برای پیروزی در نبردهای خود و گسترش قلمرو امپراطوری استفاده کنند. امپراطور سرزمین وی موفق می شود سون بین را به قلمرو خود بیاورد ولی او حاضر نمی شود اطلاعات خود را در اختیار فرماندهان آن امپراطوری قرار دهد و...

شبکه چهار سیما

«روز پنجم»

فیلم تلویزیونی «روز پنجم» به کارگردانی فریدون فرهودی، پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

در این فیلم خواهیم دید: منصور، مهرداد و خسرو از سه نسل متفاوت بعد از شش ماه از مرکز ترک اعتیاد مرخص می شوند. منصور با توجه به تجربیات گذشته اش برای پاک ماندن به دوستانش گوشزد می کند که برای بلند مدت برنامه ریزی نکنند. هر پنج روز که گذشت و پاک ماندند یک قدم به رهایی از وسوسه مصرف نزدیک می شوند. تلاش این سه نفر در پنج روز پیش رویشان است. خسرو باید کار مناسبی پیدا کند تا خواهر و برادرش را از چنگال ناپدری نجات دهد. مهرداد باید خانواده از هم پاشیده را سر و سامان دهد. در واقع هر سه شخصیت اصلی داستان با ورود به محیط سابق زندگی با مشکلات جدیدی مواجه می شوند. اما در آخر موفق می شوند از موانع پیش رو با موفقیت عبور کنند و در روز پنجم، عبور از یک مرحله مهم پس از ترک اعتیاد خود را شاهد باشند...

حبیب اسماعیلی، رحیم نوروزی، علی طالب لو، سجاد قراگزلو و خاطره حاتمی در فیلم تلویزیونی «روز پنجم» نقش آفرینی کرده اند.

شبکه پنج سیما

انیمیشن «مارکو پولو: بازگشت به زانادو» به کارگردانی رون مرک، پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی پل انسلی، آلن آلتشلود و نیکلاس گونزالس آمده است: مارکوپولو و خان مغول یک نشان ویژه را به دو قسمت می کنند به نشانه اینکه هر دو عضو یک خانواده هستند. هر یک نیمه خود را نزد خود نگاه می دارد تا سالیان بعد که بار دیگر این دو نیمه به هم بپیوندند و این پیوند خانوادگی معلوم شود که...

«خورشید مصر»

انیمیشن «خورشید مصر» به کارگردانی نادر یغمائیان و شهرام خوارزمی، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

این انیمیشن در مورد زندگی حضرت یوسف (ع) است.

«پاسخ ناعادلانه»

فیلم سینمایی «پاسخ ناعادلانه» به کارگردانی شیماکو ساتو، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رایکو شینوهارا، کویچی ساتو، تاکایوکی یامادا و سادائو ابه آمده است: یک افسر پلیس زن مظنون به قتل زنجیره‌ای است که در آنها قاتل مقتولان را با دستگاه میخکوب پر از میخ می کند. او و همسر سابقش به دنبال برملا کردن پرونده های پلیس های فاسد هستند. همه پلیس هایی که به ظاهر می‌خواهند از او حفاظت کنند به دنبال فاش کردن اسرار پلیس هستند اما در نهایت او همه را فریب می دهد و اطلاعات پلیس را در اختیار می‌گیرد.

شبکه شما

«مظنونین»

فیلم تلویزیونی «مظنونین» به کارگردانی جعفر سلطانی، پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

در این فیلم سینمایی ‌با بازی مهدی صبایی، مهدی امینی ‏خواه، محسن افشار و آزاده ریاضی خواهیم دید: در کوه دنا داریوش با گلوله کشته می‏ شود. حمید افسر نیروی انتظامی برای تحقیق فرا خوانده می‏ شود. در این راستا شخصی به نام سهراب دستگیر می‏ شود. همزمان با آن شخصی به نام خداداد کشته می‏ شود و ظن پلیس بر انتقام‏جویی فامیلی و طایفه‏ ای می ‏رود. کینه توزی افراد نسبت به یکدیگر پرونده را پیچیده ‏تر می‏ کند. روحانی و ریش سفیدان روستا مردم را به صبر و پرهیز از درگیری دعوت می‏ کنند. در ادامه پلیس به شخصی به نام سالاری می ‏‏رسد که...

«درخت محبوب من»

فیلم تلویزیونی «درخت محبوب من» به کارگردانی علی رضا سمعی، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۲۱ از شبکه شما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دانیال پسر جنگلبانی است که پس از چندین سال دوری از وطن به محل زندگی دوران کودکی خود بازگشته و خاطرات کودکی اش زنده می شود. او به یاد می آورد که چگونه، پدرش رسم زندگی در طبیعت را به او آموخت و اینکه چگونه به خاطر حفاظت از جنگل در درگیری با قاچاقچیان چوب، جان خود را از دست داد و اکنون با گذشت زمان، او خود تبدیل به پسر جوان و برومندی شده است و تصمیم می‌گیرد که در همان زادگاه خود بماند و راه پدر را در حفظ محیط زیست و دفاع از جنگل و منابع طبیعی ادامه دهد.

شبکه کودک

«زندگی یک حشره»

انیمیشن سینمایی «زندگی یک حشره» به کارگردانی جان لستر و اندرو استانتون، پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن ‌خواهیم دید: گروهی از حشرات بیگانه که قوی‌تر از مورچه‌ها هستند، آنها را وادار کرده‌اند تا برای این حشرات آذوقۀ فصل سرما جمع کنند و حسابی مورچه‌های بیچاره و ضعیف را ترسانده‌اند. بنابراین مورچه‌ها مجبور شده‌اند بیشتر کار کنند و بیشترِ آذوقه‌ای را که فراهم می‌کنند به آنها تحویل دهند. در این میان فلیک که مورچه‌ای جوان و ماجراجوست تصمیم می‌گیرد برود و کمک بیاورد تا...

«شهر بدون درخت»

انیمیشن سینمایی «شهر بدون درخت» به کارگردانی کریس ریناد و کلی بالدا، جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۲۱ از شبکه کودک پخش می شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: یک بازاریاب امور بازرگانی طمعکار با یک درخت مهربان و دوست‌داشتنی به نام لوراکس سر و کار دارد. لوراکس هشدارهای زیادی به او می‌دهد و او را از انجام کارهای ضد محیط زیستی برحذر می‌دارد...

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «همه چیز به باد رفت»، «امن»، «دشمن مردم»، «فتح بهار» و «قرار داد» پنجشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۵، ۱۶:۳۰، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی‌ و تلویزیونی «فتح بهار»، «قرار داد»، «آنخن»، «بزرگ» و «ایستگاه اعداد» جمعه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۵، ۱۶:۳۰، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.