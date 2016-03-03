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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

۳۴ وقف جدید طی سالجاری در زنجان به ثبت رسیده است

۳۴ وقف جدید طی سالجاری در زنجان به ثبت رسیده است

زنجان- مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طی سالجاری ۳۴ موقوفه جدید در استان زنجان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ا الاسلام احمد نیکنام صبح شنبه در جمع واقفین استان زنجان افزود: طی سال جاری در هفته وقف ۳۴ موقوفه جدید در استان زنجان ثبت‌شده و  توسعه فرهنگ وقف در استان زنجان باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند نقش تأثیرگذاری درزمینه وقف و توسعه فرهنگ وقف در جامعه داشته باشند و رسانه‌ها زوایای پنهان جامعه را رصد کرده و برای گوشزد به متولیان پررنگ می‌کنند.

مدیرکل سازمان اوقاف  امور خیریه استان زنجان گفت: ترویج فرهنگ وقف به‌عنوان یک نیاز اساسی و راهکار برون‌رفت از بسیاری چالش‌ها  است.

حجت‌الاسلام نیکنام تأکید کرد: رسانه‌ها در ترویج فرهنگ وقف نقش بسزایی دارند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی که دارند باید نسبت به اطلاع‌رسانی در حوزه وقف اقدام کنند.

وی از وجود ۲۱ هزار موقفه در استان زنجان خبر داد و گفت: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف‌شده که اداره کل اوقاف و امور خیریه بر اساس نیات واقفان عمل می‌کند.

کد مطلب 3571642

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