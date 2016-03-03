یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون تومان زکات در خراسان جنوبی جمع آوری شد

حجت الاسلام حسین فلسفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی علی رغم خشکسالی‌های چندین ساله، بالغ بر یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۷۵ هزار تومان زکات مالی و مستحبی به این ستاد اهدا کردند.

وی تعداد عاملین افتخاری جمع آوری زکات در استان را ۴۵۳ نفر دانست و افزود: کشاورزان و دامداران هرسال نسبت به سال قبل در پرداخت فریضه الهی پیش قدم بوده و موجب برکات زندگی خود را فراهم می‌کنند.

حجت الاسلام فلسفی با بیان اینکه زکات مستحبی در خراسان جنوبی شامل زعفران، زرشک، عناب، انگور، انار و... است، اظهار کرد: زکات جمع آوری شده در راستای احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی و امور محرومان شامل درمان، تحصیل و جهیزیه هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: علی رغم خشکسالی‌های ۱۷ ساله، کشاورزان و مردم خراسان جنوبی با توجه به باورهای مذهبی، مشارکت خوبی در وجوهات شرعی و توجه به محرومین دارند.

حجت الاسلام فلسفی خواستار توجه بیشتر شهروندان در امر زکات و قشر محروم جامعه شد و افزود: زکات یک عبادت است که برای رفع طبقه اجتماعی مطرح شده و زکات دهنده باید با قصد قربت الی الله به این امر بپردازد.

اجرای ۷۱ طرح عمرانی از محل وجوهات زکات در استان

رئیس اداره امور اجرایی زکات خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی از محل وجوهات زکات در استان، بیان کرد: در یازده ماهه گذشته، ۷۱ طرح عمرانی از این محل در سطح شهرستان‌های خراسان جنوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های احداثی شامل مسجد، حسینیه، غسالخانه و کتابخانه است، ادامه داد: زکات تنها راه انسان برای متصل شدن به خدا و رشد و تطهیر مال است.

حجت الاسلام فلسفی ادامه داد: در روایات آمده است که امام زمان (عج) کسی را که نسبت به پرداخت زکات مال خود کوتاهی کرده، گردن می‌زند و این نشان دهنده اهمیت بسیار بالای موضوع زکات است.