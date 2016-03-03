به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست «گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ملی لبنان و مرکز تمدنی برای توسعه اندیشه اسلامی با حضور شخصیت‌های فرهنگی از کشورهای لبنان، ایران، سوریه، مصر، عراق و اردن، ۱۱ اسفندماه در دانشگاه ملی لبنان در بیروت برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این نشست، محمد مهدی شریعتمدار رایزن فرهنگی ایران، عدنان السید حسین رئیس دانشگاه ملی لبنان و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری سخنرانی کردند .

در ابتدای این نشست محمد مهدی شریعتمدار در سخنانی گفت: همایش امروز ما در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه درگیر جنگ ها و اختلافاتی شده که توان ملت‌ها را گرفته و نیروی آنها را به تحلیل برده است.

رایزن فرهنگی ایران گفت: در میان همه دشواری‌ها، چالش‌ها، تهدیدها و خطرها و در کوران اختلافات و خشونت‌ها به ویژه اقدامات گروه‌های افراطی ، تکفیری و تروریستی، نیازی مبرم به گفت‌وگو احساس می‌شود.

شریعتمدار افزود: گفت وگو نه تنها ضرورت تاریخی به شمار می‌آید بلکه از حیث معرفتی نیز ما به گفت وگو نیاز داریم، خداوند مردم را برای نزاع و درگیری خلق نکرده بلکه هدف باریتعالی این بوده است که مردم با هم آشنا شده و با یکدیگر گفت وگو کنند و از راه احسن به حکمت و موعظه حسنه دعوت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طرح تشکیل سلسله نشست های گفت وگو برای تاکید بر لزوم گفت وگوی فرهنگی و تمدنی به دور از رویدادها و اختلافات داغ سیاسی کنونی منطقه توسط گروهی از نخبگان و اهالی فرهنگ مطرح شد تا مبانی نظری و زمینه های تاریخی و نگرانی‌های مشترک در گفت وگوی ایرانی - عربی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

شریعتمدار گفت: پیش از این نشست، دو نشست گفت وگو محور در دوحه و تونس برگزار شده است و این سومین حلقه از این سلسله نشست ها می باشد و قصد داریم در پایان همایشی جامعی با حضور علاقه‌مندان به گفت وگوی فرهنگی و تمدنی را در بهار آینده در تهران برگزار کنیم.

در ادامه این نشست «عدنان السید حسین» رئیس دانشگاه ملی لبنان در سخنانی با اشاره به دو همایش قبلی، خاطرنشان کرد که در این شرایط و اوضاع کنونی بسیار نیازمند این همایش ها و گفت وگوها هستیم.

وی تصریح کرد: کشورهای پیشرفته و ملت های متمدن همواره برای حل مشکلات خود به گفت وگو روی می آورند اما افراد عقب مانده دست به تحریم می‌زنند و همه درهای گفت وگو و مذاکره را مسدود می‌سازند چون با شیوه گفت وگو و رفتار دیپلماتیک خو نگرفته‌اند و از مسیر دنیا عقب هستند.

السید حسین با اشاره به ادیان الهی و تمدن اسلامی و ضرورت بررسی مشکلات فراروی تجدد تمدنی، اظهار كرد: ایرانی ها ، عرب ها و ترک ها باید دست به دست هم دهند و این تمدن بزرگ را دوباره بنا نهند اما این به معنای کنار گذاشتن غیرمسلمان ها نیست چون تمدن اسلامی دارای بعد انسانی و مشترک بین همه است.

رئیس دانشگاه ملی لبنان تصریح کرد: امروز این سئوال مطرح می‌شود که مساله محوری عرب ها و مسلمانان چیست؟ قطب نمایی باید به سمت فلسطین اشاره می‌کرد که در کوران جنگ های داخلی در منطقه گم شده است.

وی اظهار كرد: متاسفانه ما امروز دشمن و دوست را گم کرده ایم و نتیجه آن، این است که وحدت ملی کشورها در سایه جنگ‌های داخلی تکه تکه شده است و عملیات جدایی و تقسیم در سکوت انجام می‌گیرد مانند آنچه که در چک واسلواکی شاهد بودیم.

السید حسین تاکید کرد: فلسطین قبله همه ما است اما امروز به فراموشی سپرده شده است. نمی‌دانم آیا برخی از مردم نماز و روزه خود را نیز فراموش می کنند همان طور که فلسطین را فراموش کرده اند؟!

رئیس دانشگاه ملی لبنانی با بیان این که مشکل ما این است که هنوز به مرحله تفاهم نرسیده ایم، گفت: ما باید تمدن اسلامی را از نو بنا کنیم و در این میان غیرمسلمان ها نیز فرزندان این تمدن به شمار می آیند. آنها اقلیت نیستند، بلکه بخشی از این امت به معنای تمدنی با شکوه و به مفهوم اجتماعی ، سیاسی و قومی هستند.

وی افزود: گفت وگو پیش از این که بین دولت‌ها انجام گیرد باید بین امت ها و مردم انجام شود، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ماندگار نیستند اما ملت‌ها همچنان باقی می‌مانند.

السید حسین اظهار كرد: ملت ها به دنبال فتنه نیستند، فتنه‌ای که به تعبیر قرآن « اشد من القتل» است، فتنه تداوم پیدا می‌کند و در حافظه مردم باقی می ماند، فتنه اوج عقب ماندگی است چرا که در مقابل حکومت و مدنیت حاضر به خضوع و تسلیم نیست.

رئیس دانشگاه ملی لبنان تاکید کرد: امید داریم که این همایش ها و گفت‌وگوها نتایج موفقیت آمیزی به دنبال داشته باشد، باید تلاش کنیم به سمت تفاهم حرکت کنیم در غیر این صورت گرفتار دوگانگی و اختلاف خواهیم شد.

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز در سخنانی با بیان این که امروز بیش از هر زمانی دیگر به گفت وگو و عبور از اختلافات نیاز داریم، بر ایجاد منطقه قویتر بجای قویترین در منطقه تاکید کرد.

وی تصریح کرد: همواره به واقعیت روابط فرهنگی ایرانی - عربی پرداخته می‌شود و امیدواریم در این همایش همه جوانب اصلی وضعیت موجود بررسی شود و سهمی در پیشرفت روند گفت و گو و تصحیح مسیر روابط و گامی به جلو داشته باشد.

در كارگروه علمی پیش زمینه های تاریخی و دغدغه های مشترك و مبانی نظری روابط ایرانی عربی «ریمون غوش» از لبنان ، «عبدالجبار الرفاعی» از عراق، «حمید رضا دهقانی» و «محسن الویری» از ایران و «احمد ملی»، از لبنان سخنرانی كردند.

دومین كارگروه علمی این نشست با موضوع «ابزراها و مكانیزم های اعتماد ساز در گفتگو های ایرانی عربی» با حضور مسعود ضاهر از لبنان، مصطفی زهران از مصر ، عباس خامه‌یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و محمد علی آذر شب از ایران و میشل نوفل و زیاد الحافظ از لبنان برگزار شد.

مراسم اختتامیه این نشست با سخنرانی بلال التل از اردن ، سرکیس نعوم و دکتر طلال عتریسی از لبنان ، حسن عبدی پور و عباس اقبالی از ایران ، کمیل حبیب رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ملی لبنان با موضوع چشم انداز روابط فرهنگی ایرانی و عربی در هتل الساحه لبنان برگزار شد.

بنابر اعلام این خبر، پیش از این نیز پیش نشست‌های گفتگو های فرهنگی ایران و عرب در کشورهای قطر و تونس برگزار شده بود که نشست لبنان سومین نشست از این سلسله نشست‌ها می‌باشد.