۶۳ مسیرطبیعت گردی در زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان به صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری عامل مهم در زمینه توسعه جوامع است و توسعه بخش گردشگری، توسعه سایر زیرساخت‌ها را به دنبال دارد.



وی اظهار کرد: استان زنجان با وجود اثار سلطانیه، غار کتله خور، مردان نمکی، رختشوی‌خانه و بازار بزرگ زنجان یکی از استان‌های پرجاذبه گردشگری محسوب می‌شود و تنها استانی است که ۵ برتری دنیا را دارد.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان به چالش‌های موجود در گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بزرگ در گردشگری عدم توانمندی جوامع محلی در پذیرش و عدم استفاده از توان دانشگاهی نیروهای فارغ‌التحصیل در حوزه گردشگری است.



رحمتی از وجود ۶۳ مسیر طبیعت‌گردی در استان زنجان خبر داد و افزود: گردشگری صنعتی درآمدزا بوده و در اقتصاد و اشتغال استان بسیار مؤثر می‌باشد.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: توجه به بحث آموزش برای افرادی خاص می‌تواند در بحث توسعه جذب گردشگری در استان زنجان مؤثر واقع شود.



رحمتی به راهنمایان گردشگری در استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: استان زنجان جزو معدود استان‌هایی است که ازلحاظ راهنما و مترجم مشکلی ندارد و در برخی از ایام از راهنماهای تخصصی خود استفاده می‌کند.



وی تأکید کرد: پس از سطح‌بندی‌ها مناطق گردشگری زنجان به ۹۸ اثر رسید و در این راستا استان زنجان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در بحث صنعت گردشگری در کشور سهم خوبی را داشته باشد.