  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

۶۳ مسیرطبیعت گردی در زنجان شناسایی شده است

۶۳ مسیرطبیعت گردی در زنجان شناسایی شده است

زنجان- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: ۶۳ مسیر طبیعت گردی در استان زنجان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  یحیی رحمتی  صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان به  صنعت گردشگری اشاره  کرد و گفت: صنعت گردشگری عامل مهم در زمینه توسعه جوامع است و توسعه بخش گردشگری، توسعه سایر زیرساخت‌ها را به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: استان زنجان با وجود اثار سلطانیه، غار کتله خور، مردان نمکی، رختشوی‌خانه و بازار بزرگ زنجان یکی از استان‌های پرجاذبه گردشگری محسوب می‌شود و تنها استانی است که ۵ برتری دنیا را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان به   چالش‌های موجود در گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بزرگ در گردشگری  عدم توانمندی جوامع محلی در پذیرش و عدم استفاده از توان دانشگاهی نیروهای فارغ‌التحصیل در حوزه گردشگری است. 

رحمتی از وجود ۶۳ مسیر طبیعت‌گردی در استان زنجان خبر داد و  افزود: گردشگری صنعتی درآمدزا بوده و در اقتصاد و اشتغال استان بسیار مؤثر می‌باشد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: توجه به بحث آموزش برای افرادی خاص می‌تواند در بحث توسعه جذب گردشگری در استان زنجان مؤثر واقع شود. 

رحمتی به راهنمایان گردشگری در استان زنجان اشاره کرد و  یاد آور شد: استان زنجان جزو معدود استان‌هایی است که ازلحاظ راهنما و مترجم مشکلی ندارد و در برخی از ایام از راهنماهای تخصصی خود استفاده می‌کند. 

وی تأکید کرد: پس از سطح‌بندی‌ها مناطق گردشگری زنجان به ۹۸ اثر رسید و در این راستا  استان زنجان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در بحث صنعت گردشگری در کشور سهم خوبی را داشته باشد. 

 

کد مطلب 3571651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها