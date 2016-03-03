آغاز رقابت ۱۰۳ داوطلب کانون وکلای مرکز/۱۳ زن کاندیدا هستند

خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی - سید هادی کسایی زاده: مدارک به جا مانده از دوران سومری ها نشان از حضور وکیل در دادرسی ها دارد و این تاریخ در ایران باستان هم به چشم می خورد. اما باید گفت که سال ۱۳۰۹ برای نخستین بار کانون های وکلا متولد شد اما این کانون به نوعی وابسته به ادارات عدلیه بود و ریاست آن هم شخص وزیر دادگستری برعهده داشت؛ تا اینکه در سال ۱۳۱۴ قانون وکالت به تصویب رسید هرچند این قانون باز هم دردی از مردم دوا نکرد اما در سال ۱۳۳۱ وکالت در ایران جان دوباره ای گرفت و لایحه قانونی استقلال وکلا تصویب و در سال ۱۳۳۴ برای اجرا در سراسر کشور رسما ابلاغ شد و اساس کار کانون های وکلای دادگستری قوام گرفت.

با این قانون کانون های وکلا اختیار دارند که از میان متقاضیان و داوطلبان وکالت افراد واجد شرایط را انتخاب کرده و برای آنها پروانه وکالت صادر کنند. نحوه جذب وکلای دادگستری و برگزاری آزمون وکالت در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اینطور است که روسای کانون های وکلا در هر استان جلسه ای با رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری استان تشکیل داده و بر اساس تعداد آمار پرونده ها و تعداد وکلای موجود در استان اقدام به اعلام تعداد جذب وکیل بر اساس آزمون می کنند.

هم اکنون در کشور ۲۳ کانون وکلا فعال است. ابتدا کانون وکلای مرکز که استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را تحت مدیریت و پوشش خود قرار داده است و کانون وکلای آذربایجان شرقی، فارس و کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه و ایلام، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی (اراک)، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز و آخر هم چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

به گزارش مهر، کانون وکلا برای تعیین هیئت مدیره باید انتخابات برگزار کنند و افراد می توانند با تائید و احراز صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان کاندیدا در این انتخابات شرکت کنند.

شرایط انتخاب کنندگان

برای رای دادن به کاندیداها ابتدا باید وکیلی باشید که پروانه وکالت خود را از استانهای عضو کانون وکلای مرکز اخذ کرده باشید؛ دوم وکلای پایه یکم، دوم و سوم دادگستری که محکومیت انتظامی درجه ۴به بالا نداشته باشند؛ سوم در حال تعلیق از وکالت نباشند و چهارم، پروانه خود راتمدید کرده باشند.

۹ شرط عمومی انتخابات کانون وکلای مرکز

در شرایط رای گیری انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز آمده است:

اول، اخذ رأی جمعی ومخفی انجام شده ورأی دهنده باید رأی خود را روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده است بنویسد.

دوم، رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را به صندوق آراء می اندازد ودر لیست اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان مقابل نام خود را امضا کرده وپروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد.

سوم، حق رأی کسانی که تا پایان جلسه برای رأی دادن حاضر نشوند ،ساقط خواهد شد.

چهارم، آرائی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است واسامی مکرر حساب نمی شود واسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

پنجم، از واجدین شرایط انتخاب شدن، کسانی که دارای آرای بیشتر هستند عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی می باشند ،عضو علی البدل هستند.

ششم، اگر روز اخذ رأی تعطیل شد روز پس از آن بدون نیاز به دعوت مجدد در همان مکان وزمان معین اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

هفتم، در زمان ومکان اخذ رأی هرگونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفت با داوطلبان عضویت هیأت مدیره به کلی ممنوع است.

هشتم، پس از انقضای مدت رأی گیری ،اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می شود والا هیأت نظارت صندوق را لاک ومهر کردهو روز بعد شروع به استخراج می نماید وبه هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شده زده وضبط خواهد شد.

نهم، اسامی واجدین شرایط عضویت هیأت مدیره که صلاحیت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تایید واعلام شده است در محل اخذ رأی آگهی خواهد شد.

برگزاری بیست و نهمین انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز

بر اساس این گزارش صبح روز پنجشنبه بیست و نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ساعت ۸ صبح آغاز شد. در این دوره باید وکلای کانون مرکز از میان ۱۱۳ کاندیدا حاضر اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنند. به گفته علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز این انتخابات تا ساعت ۸ شب ادامه داشته و فردا نتیجه آرا اعلام می شود.

اعلام اسامی کاندیداهای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز

سلیمان جعفری، کامران کریمی، مجید سلمانی، محمد بخشی کشتلی، علی غالبی، مریم پیشدادیان، یدالله دقیقی، محمدتقی غفاری فردویی، محمدرضا شاکری، محسن طاهری، جبلی، قاسم کمیلی، اکبر سردارزاده، سیّد محمود علیزاده طباطبایی، ملکه رمزیان، جمشید وحیدا، سیّد حسین حسینی، سهراب رستمی، حیدر حسن زاده، سیامک یوسفی، حسین ساعتچی، سیّد مهدی حجتی، علی کاکای افشار، اسماعیل نام آور، سیّد کاظم حسینی، جعفر کوشا، علیرضا آذربایجانی، محمد علی معظمی، عبدالعلی محمدی، فرید نیک پی، علی صدری خانلو، سیّد محمدرضا حیدرپور یزدی، شهرام مدرس گیلانی، منصور ده نمکی، محمد جواد رفیعی، عبدالحسین مدرس بستان آباد، ایرج افتخاری، امیرحسین خرمی، محمد سعیدی، فرخ فروزان کرمانی، مرادعلی رامین راد، شاهپور دولتشاهی، رزانا عوض نژادفرد، محمود حبیبی، اصغر صانعی، علی ششگلانی، علیرضا کعبیان پور، حسین طالع، محمد رضا علیزاده ثابت، سیّد عادل حیدری، محمدرضا پاسبان، مهوش افشاری، صدیقه حجت پناه، فریدون موسوی، شهروز شکرایی، ابوالفضل انوری، معصومه مهرنامی، جلیل مالکی، میثم شفیعی برزی، کارن روحانی، منصور رحمدل، احمد شمس، حسن حسن پور اله حق، علی اصغر تاجیک، ایرج خالصی، یوسف حاجی اسفندیاری، بهشید ارفع نیا، حمید جلیل زاده خویی، مهران محمد لو، مسعود بوجاری، علی نجفی توانا، زینب نمازی، سعید باقری، داود خاکسار، محمد ناصر ریاضی، علی جمالی زاده، باقر شاملو، اسماعیل مصباح اسکویی، محمدرضا کامیار، فاطمه حاتمی، آرش صالحی، شهناز سجادی، اسماعیل سلوکی، امیر حسین آبادی، بهروز جوانمرد، محسن بزرگی، علی نصیری درونکلا، گلاله عبداله پور، محمدجعفر قنبری جهرمی، مریم مشفق، محمد مسعود محبی، عباس ایمانی، لهراسب حافظی بیرگانی، مازیار طاطایی، شهرام فتحی نژاد، منصور سلطانی راد، یوسف مولایی، محمد حسین قائم مقام فراهانی، بهاره عمرانی راد، شکوفه عیوض زاده، رضا آشوری، محمود واحدی، اسماعیل کشاورزی، فرزانه فاطمی، کامران کهرم، محمد حسین ساکت، حسین محمد نبی، روزبه وثوق احمدی، رضا جاودانی، علی بیانی، کامران آقایی، جلال جعفری، رضا ولویون، هانیه سادات حسینی لر، نوش آفرین مجد زاده خاندانی، سیّد محمد جندقی کرمانی پور، منصور پور نوری جزو کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای قابت انتخاباتی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هستند. (به گفته رئیس کانون وکلای مرکز تنها ۱۰۳ کاندیدا در نهایت قطعی شدند)

۱۷ نفر انصراف دادند

همچنین قبل از برگزاری این انتخابات ۱۷ انصرافی هم داشتیم. محمد رضا شاکری، شهرام مدرس گیلانی، یوسف مولایی، شاهپور دولتشاهی، مهوش افشاری، احمد شمس، محمد حسین قائم مقام فراهانی، محمد علی معظمی، محمدرضا حیدر پور، عبدالحسین مدرس بستان آباد، فرزانه فاطمی، سهراب رستمی، رضا ولویون، محمد ناصر ریاضی، بهاره عمرانی راد، فریدون موسوی و مسعود بوجاری جزو وکلای انصرافی از انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هستند.

به گزارش مهر، باید منتظر ماند تا نتیجه انتخابات مشخص شود. در میان اسامی نام ۱۳ وکیل زن هم مشاهده می شود، البته افرادی مانند محمد جندقی کرمانی رئیس سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و علی نجفی توانا رئیس فعلی کانون هم هست.