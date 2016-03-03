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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

استاندار کرمان خبر داد:

۲۵۰میلیون دلار اعتبار برای انتقال آب از خلیج فارس به کرمان جذب شد

۲۵۰میلیون دلار اعتبار برای انتقال آب از خلیج فارس به کرمان جذب شد

کرمان – نماینده عالی دولت در استان کرمان از جذب ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای انتقال آب از خیلج فارس به کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت های استان کرمان اظهار کرد: به دنبال حل مشکلات در حوزه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در استان هستیم.

وی از شناسایی ۵۰۰ واحد راکد و نیمه فعال خبر داد و افزود: در جلسات مختلف مشکلات این واحدها مورد بررسی قرار گرفت و درصدد حل مشکلات و راه اندازی مجدد این واحدها هستیم.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه اعتماد بین دولت و مردم با فعالیت های فرهنگی و اقتصادی تقویت خواهد شد، اظهار کرد: بروکراسی نحس اداری که سدی در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی است باید برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه دولت باید کوچک تر و مردم بزرگتر شوند، گفت: در دولت یازدهم گام های وضعیت آب استان کرمان تعیین تکلیف شد.

استاندار کرمان جذب ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای انتقال آب از خیلج فارس به کرمان را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: خواسته ما از معاون وزیر اقتصاد و قائم مقام صندوق توسعه ملی این است که برای تامین مالی پروژه هایی است که جزئیات آن مشخص شده با ما همکاری کرده و در این خصوص راهکار ارائه کند.

وی همچنین با مشارکت گسترده مردم کرمان در انتخابات اظهار کرد: انتخابات هفتم اسفندماه ضریب امنیتی ملی کشو را افزایش داده است.

استان کرمان گفت: انتخابات در استان کرمان بدون حاشیه سیاسی و امنیتی برگزار شد و کمترین تخلفات انتخاباتی را شاهد بودیم.

 

کد مطلب 3571653

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