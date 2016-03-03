مخالفت عراق، لبنان و الجزایر در قبال صدور بیانیه علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد الغبان» وزیر کشور عراق جلسه وزرای کشورهای عرب در تونس را در اعتراض به بندهایی از بیانیه پایانی این اجلاس که حزب الله را یک گروه تروریستی خوانده بود، ترک کرد.

الغبان پس از ترک جلسه غیرعلنی وزرای کشور اتحادیه عرب گفت: ما اینجا گرد آمده ایم که طرح های مشترک برای مقابله با تروریسم، راهبردهای این موضوع و هماهنگی تلاش ها در این خصوص را بررسی کنیم نه اینکه برای خدمت به طرف های سیاسی معینی، بیانیه های سیاسی صادر کنیم.

وی همچنین تصریح کرد که با گنجاندن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی مخالفت کرده است چرا که این موضوع موجب ایجاد مشکلات بیشتر در منطقه عربی می شود. الغبان افزود: کنفرانس وزرای کشور عرب جای صدور بیانیه های سیاسی نیست.

در عین حال منابع عراقی اعلام کردند که برخی کشورهای عرب به تروریستی خواندن حزب الله بسنده نکرده و ممکن است این اقدام به سازمان ها و جریان های عراقی نیز کشانده شود. «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان نیز به اقدام اجلاس وزرای کشور عرب اعتراض کرده و با گنجاندن حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی مخالفت کرد.

یک منبع در وزارت کشور الجزایر نیز اعلام کرد که الجزایر از رای دادن به قطعنامه اجلاس وزرای کشور عرب پیرامون تروریستی اعلام کردن حزب الله امتناع کرده است. این منبع گفت: هر گونه اتهام زدن علیه مواضع الجزایر، توهین به این کشور و تلاش برای کشاندن الجزایر به مسائل حساس منطقه است.

ناظران تاکید کرده اند که این تصمیم وزرای کشور عضو اتحادیه عرب تحت فشار رژیم سعودی و امارات با هدف حمایت از تروریسم صهیونیستی تکفیری اتخاذ شده است. شورای همکاری خلیج فارس هم روز چهارشنبه در ادعایی همه ارکان حزب الله را «سازمانی تروریستی» خواند و اعلام کرد که در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کرده است.

وزارت خارجه سوریه به شدت تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی خواندن حزب الله را محکوم کرد. شورای سیاسی انصارالله یمن نیز اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در راستای خدمت مجانی به رژیم صهیونیستی برشمرد. کمتیه عالی انقلاب یمن اقدام رژیم سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس در تروریستی اعلام کردن حزب الله را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی تحریک آمیز و جنایتکارانه توصیف کرد.

این اقدام شورای همکاری خلیج فارس با اعتراض شدید در داخل لبنان مواجه شده است. منابع رسانه ای تاکید کرده اند که رژیم سعودی و همپیمانان منطقه ای آن بعد از شکست تمام توطئه های خود در منطقه و بویژه سوریه، عراق و یمن و نقش بر آب شدن رویاهای آنها، درصدد مجازات مقاومت و بخشی از ملت لبنان برای انتقام گیری از محور مقاومت ضد صهیونیستی و تکفیری برآمده اند.