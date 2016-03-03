به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله زالی منتخب پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان تهران با صدور پیامی ار حضور مردم پای صندوق های رای تشکر و از زحمات دولت و شورای نگهبان تقدیر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا (نساء/ 128)

مجلس خبرگان به عنوان نماد مردم سالاری دینی، مجمع عالمان پرهیزکار و خبره ای است که به حکم آیات الهی، مبنای انتخاب و تصمیم گیری خود را تقوا و رضایت حضرت احدیت قرار داده، از صراط مستقیم الهی به سوی جبهه گیری های نفسانی، عدول نمی‌کنند. تحقق همدلی و وحدت ملی در سایه سار این رویکرد توحیدی، در بالاترین سطح آن میسور و الگویی برای دیگر نهادهای عمومی خواهد بود. امید بیگانگان به تقابل و تفرقه در میان دوستداران نظام اسلامی با تکیه بر چنین بیان و بنانی، آرزوئی باطل و دست نایافتنی است.

اینجانب توفیق حضور مشتاقانه و مسوولانه مردم پای صندوق ها را نعمتی الهی در سایه توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و لبیک دوباره به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ندای رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید دامت تأئیداتهم دانسته، بر خود لازم می دانم همراهی و اطلاع رسانی خود جوش طبقات مختلف مردم غیور و بیدار دل استان تهران را خاضعانه سپاس گویم. تلاش بی شائبه تمام دست اندرکاران برگزاری سالم انتخابات اعم از شورای محترم نگهبان و دولت خدمت گزار، شایسته تقدیر ویژه است.

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب

دعاگوی شما و ملتمس دعا

محمدحسن زالی (فاضل گلپایگانی)

منتخب پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان تهران»