استان البرز دومین صادر کننده شاه میگو در کشور است

حسین طرق در گفتگو با مهر، اظهار کرد: البرز هم اکنون اصلی ترین استان کشور در صادرات این محصول مغذی به کشورهای مختلف اروپایی است.

وی با اشاره به اینکه البرز نیمی از صادرات شاه میگو کشور را در دست دارد، افزود: ۱۰ تن شاه میگو در سال از البرز به خارج از کشور صادر می شود که این آمار در سطح کشوربه ۲۰ تن می رسد.

طرق تصریح کرد: شاه ميگوهای تولیدی اين استان به صورت بسته بندی و کاملا بهداشتی به كشورهايی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک صادر می شود.

وی با تاکید براینکه البرز استانی ساحلی محسوب نمی شود گفت: این تولید محصول بالا نشان از توانمندی های این استان در حوزه پرورش آبزیان دارد.

طرق در پایان گفت: ظرفیت های خوبی در استان برای تولید متنوع آبزیان وجود دارد ودر سال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی در این بخش صورت گرفته است.