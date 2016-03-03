کنگره علمی یکصدمین سال شهید رئیسعلی دلواری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره علمی شهید رئیسعلی دلواری صبح پنجشنبه با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استانی و کشوری در بوشهر آغاز شد.

رونمایی از تابلوی یادبود شهید رئیسعلی دلواری در بوشه از بخش‌هایی بود که با حضور وزیر ارشاد انجام شد؛ این تابلو با عنوان پیام جنوب اثری زیبا از هنرمند بوشهری هادی مظلوم‌زاده است.

در ادامه این برنامه، کتاب‌های خاطرات واسموس، خاطرات سید محمدرضا کازرونی و مجموعه مقالات کنگره رئیسعلی دلواری نیز رونمایی شد.

رئیس بنیاد بوشهرشناسی در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه قیام جنوب اظهار داشت: سردار بزرگ مبارزه با استعمار در منطقه جنوب نامی پرآوازه در تاریخ ثبت است و از افتخارات ایران اسلامی، استان بوشهر و شهرستان تنگستان است.

عبدالکریم مشایخی اضافه کرد: رئیسعلی دلاوری بر اساس فتوای مجتهدان، علمای دینی و فقها حرکت و نهضت خود آغاز کرد و نام و حرکتش جاودانه شد.