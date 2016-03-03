آرامستان اندیشه به نتیجه نرسیده است/روزمرگی تهدیدجدی محسوب می شود

حجت الاسلام سید علی مروج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:بطور طبیعی یکی از الزامات شکوفایی، رشد و توسعه در هر منطقه، پیشبرد و تقویت فعالیت های عمرانی است، اما در این حوزه و در طول دو سال اخیر اقدام خاصی از سوی مسئولان و متولیان شهر انجام نشده است.

امام جمعه شهر اندیشه افزود:از لحاظ عمرانی، آرامستان شهر اندیشه به نتیجه نرسیده، بازار ایرانی-اسلامی به سامان مناسب دست نیافته، زیرگذر شهر در حالت راکد به سر می برد و وضعیت درآمدهای پایدار منطقه نیز مطلوب به نظر نمی رسد.

مروج گفت:شرایط مذکور موید نوعی از روزمرگی است که مسئولان و مدیران شهری اندیشه به آن دچار شده اند.

امام جمعه اندیشه عنوان کرد:اگرچه میزان ساخت و سازها کاهش یافته اما انتظار داریم آنچنان که ما درفعالیت های فرهنگی شهر تلاش و رایزنی می کنیم و مسئولان صاحب منصب کشوری را به این شهر دعوت می کنیم، مسئولان نیز در حوزه زیرساخت ها و فعالیت های عمرانی به نحو موثرتری ورود کنند.

وی افزود:بدون شک حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در شهر اندیشه راهگشا خواهد بود و می تواند در برون رفت از وضعیت موجود موثر واقع شود و تحقق این امر مستلزم پیگیری و رایزنی و ارتباطات گسترده ای است تا شهر به توفیقات هر چه مطلوب تری نائل شود.

مروج یادآور شد:بطور یقین با همسویی تمامی ظرفیت های موجود در این شهر، موفقیت های هرچه بیشتری حاصل خواهد شد و ما نیز تلاش کرده ایم در جایی که احساس شده حضور ما می تواند موثر واقع شود، به سبب رفع و حل و فصل مشکل مردم ورود کرده ایم و تاکنون نیز توفیقات مطلوبی با این رویکرد به دست آمده است.