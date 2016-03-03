توسعه فرهنگ نیکوکاری از اولویت های کمیته امداد شهرستان اسکو است

سيد كريم پورميررضا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعار امسال هفته احسان و نیکوکاری «بهار همدلی، شکوه مهربانی و جشن نیکوکاری» و این هفته فرصتی مغتنم برای رســیدگی به امــور محرومــان و تأمین نیاز نــیازمندان است و امیدواریم برگزاری این جشن لبخند رضایت را بر لبان کودکان نیازمند بنشاند.

وی با تاکید بر توسعه فرهنگ نیکوکاری در جامعه افزود: نیکوکاری تنها بذل کمک‌های مالی نیست و محبت، صبر، ایمان، بخشش راه‌های گسترش نیکوکاری در جامعه است و کمیته امداد امام خمینی نیز به عنوان یک نهاد انقلابی توسط امام خمینی (ره) ایجاد شد تا در عرصه اجتماع، برای توسعه فرهنگ نیکوکاری حرکت کرده و بستری برای کمک به نیازمندان باشد.

مدیر کمیته امداد شهرستان اسکو در ادامه خاطر نشان شد: امسال نیز همچون سنوات گذشته به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری، مراسم جشن نیکوکاری به مدت سه روز از ۱۲ تا ۱۴ اسفند و محوریت کمیته امداد امام خمینی (ره)، همزمان با سراسر کشور در شهرستان اسکو برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برپایی ۱۰ مرکز برای برگزاری جشن نیکوکاری در شهرستان اسکو گفت: در جشن نیکوکاری سال جاری پنج مرکز اصلی، دو مرکز سیار، سه مرکز نیکوکاری آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان و مردم خیر شهرستان هستند.

پورمیرزا از جمع آوری قلک های مدارس شهرستان اسکو در هفته نیکوکاری نیز خبر داد وافزود: قلک هایی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته بود تا کمک‌های خود را به نیازمندان در این قلک ها قرار دهند که دراین راستا این قلک هاهمزمان با جشن نیکوکاری از ۶۰ مدارس شهرستان اسکو جمع آوری شد

مدیر کمیته امداد شهرستان اسکو در پایان گفت: هفته جاری سه جهیزیه از مساجد ایلخچی به ارزش یکصد میلیون ریال به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اهداء شده است که این اقدام در راستای کمک به ازدواج نیازمندان به ویژه جوانان تحت حمایت انجام شده است.