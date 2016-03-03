شهرستان ۴۵۰هزار نفری ملارد فاقد اداره تبلیغات اسلامی مستقل است

حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:شهرستان ملارد با ۴۵۰ هزار نفر جمعیت از حسینیه ها، هیئت های مذهبی و ظرفیت های دینی و معنوی بالقوه ای برخوردار است.

امام جمعه شهر ملارد افزود:یکی از الزامات اساسی این شهرستان، استقرار اداره تبلیغات اسلامی است تا با برنامه ریزی و ساماندهی هر چه مطلوب تری به امور فرهنگی، دینی و تبلیغاتی شهرستان مورد اشاره پرداخته شود.

امام جمعه ملارد گفت:در حال حاضر حوزه تبلیغات اسلامی این شهرستان بصورت مشترک با شهریار مدیریت و اداره می شود که در صورت استقرار این مجموعه در ملارد، می توان به موفقیت های برجسته تری دست یافت.

حسینی عنوان کرد:آنچه که به عنوان مانعی جدی در استقرار مجموعه تبلیغات اسلامی ملارد مطرح بوده به تأمین نیرو و فضای ساختمانی معطوف می شود که این آمادگی وجود دارد تا بخشی از دفتر امام جمعه و نیروهای فعال در این حوزه را برای فعالیت تبلیغات اسلامی بسیج و آن را در اختیار نهاد مذکور قرار دهیم.

وی افزود:امیدواریم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران نسبت به پیگیری و تحقق این امر خطیر، مساعدت لازم را لحاظ کند.

امام جمعه ملارد یادآور شد:بطور یقین در صورت حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در این شهرستان و مشاهده وضعیت زیرساختی و امکانات این حوزه و نیاز مبرم ملارد در عرصه تبلیغات اسلامی، گام های سازنده تری برداشته خواهد شد.