وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه در دو سال اخیر این شرکت ها افزون بر ۸۵ میلیون دلار صادرات محصولات دانش بنیان داشته اند بیان داشت: در صورت تحقق برنامه ریزی ها، در سال آتی با افزایش حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی اعتبارت پارک های علم و فناوری، اعتبارات دولتی این پارک ها از یکهزار و ۳۰۰ میلیون ریال در سال جاری به حدود دو هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه هم اینک ۱۶۷ مرکز رشد در سراسر کشور فعالیت می کنند، از فعال بودن ۳۷ پارک علم و فناوری در سراسر کشور خبر داد و افزود: یک پارک علم و فناوری دیگر نیز به زودی به جمع این پارکها اضافه می شود.

دکتر احمدی تاکید کرد: با تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد زمینه تحقق اقتصاد دانش بنیان و به دنبال آن اقتصاد مقاومتی فراهم می شود و برای دستیابی به این مهم، رویکرد همگرایی، هماهنگی و شبکه ای کار کردن پارک ها و مراکز رشد را تقویت می کنیم.

وی اضافه کرد: بی شک پس از اجرای برجام زمینه بهتری برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری فراهم شده و در این چارچوب ارتباطات منطقه ای در حال تقویت است.

دکتر احمدی بررسی مشکلات و خلاء های قانونی شرکت های دانش بنیان در دو سال اخیر را از اولویت های اصلی این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: تقویت همکاری صندوق های مالی و بانک ها برای ارایه تسهیلات مناسب به این شرکت ها و تقویت ارتباط با دانشگاه ها به عنوان محلی برای ورود نیروهای جدید به این مراکز از دیگر دستاوردهای اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم به شمار می رود.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهارداشت: پارک های علم و فناوری به دلیل ظرفیت های بالا و نگاه تجاری به مقوله فناوری های نوین، بسیار مورد توجه و اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند.

دبیر کل شورای عالی عتف با بیان اینکه در همین چارچوب پس از اجرایی شدن برجام، مذاکراتی با کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا داشته ایم، گفت: هم اینک در حال بسترسازی برای استقرار شرکت های خارجی در پارک های علم و فناوری داخلی هستیم.

وی ادامه داد: در این زمینه دولت تدبیر و امید تلاش دارد برخلاف گذشته، فقط وارد کننده فناوری از سایر کشورها نباشد و فرایند انتقال و بومی سازی این گونه فناوریها نیز صورت گیرد.

احمدی اظهارداشت: بی شک برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، پارک های علم و فناوری می توانند نقش مهمی ایفا کنند تا به اشتغال پایدار و تولید صادرات محور دست یابیم.