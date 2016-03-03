محمد هادی حیدرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح الزامات مورد نیاز برای توسعه وگسترش هر چه بیشتر موتورسیکلت ها و خودروهای هیبریدی و برقی در این استان برای مقابله و مهار آلودگی هوا اظهار داشت:باید شرایط بهره مندی از چنین خودروها و موتورسیکلت هایی تسهیل شود که کاهش تعرفه واردات و به صفر رساندن عوارض در این عرصه از نمونه های آن به شمار می رود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان تهران افزود:در صورت تحقق این امر، تشویق و ترغیب هر چه بیشتری برای استفاده و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد و فراهم می شود که بسیار سازنده و مفید فایده خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست استان تهران عنوان کرد:در حال حاضر اختلاف قیمت معناداری میان خودروها و موتور سیکلت های موجود در کشور با وسایل نقلیه ای که مجهز به سیستم مذکور هستند، وجود دارد و به همین دلیل استقبال عمومی چندان مطلوبی از چنین وسایل نقلیه ای را شاهد نیستیم.

حیدرزاده گفت:در کنار این امر، فقدان زیرساخت ها و امکانات لازم برای بهره گیری از این خودروها و موتور سیکلت ها، مزید بر علت شده تا تمایل چندانی به استفاده از آن ایجاد نشود.

وی در تشریح کمبودها و کاستی های زیرساختی مورد اشاره عنوان کرد:تعبیه و استقرار ایستگاه های شارژ باطری برای تأمین نیرو و انرژی مورد نیاز این خودروها و موتورسیکلت ها، یکی از ضعف های زیرساختی موجود به شمار می رود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان تهران افزود:از سوی دیگر توان و قدرت موتورهای چنین وسایل نقلیه ای در پیمایش شیب های تند و سربالایی کافی نیست، لذا در نظر داریم با لحاظ کردن باطری هایی با قابلیت شارژ مجدد و تامین قدرت لازم برای پیمایش مسیرهای شیب دار در معابر سربالایی تهران، این ضعف ها و نقصان را برطرف کنیم.

وی یادآور شد:نباید از نظر دور داشت که حمایت های دولت نیز در بستر سازی، تقویت، ترغیب و تشویق به استفاده از چنین تجهیزاتی بسیار موثر و مفید فایده خواهد بود.