انتظار مردم دیار۱۵خرداد ازنماینده منتخب/مترو وارتقای ساختار اداری

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در هفتم اسفندماه با حضور پای صندوق‌های رأی، بار دیگر باارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و نشان دادند که درصحنه حضور دارند.

حوزه انتخابیه ورامین شامل شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک، دارای یک کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است و مردم دیار ۱۵ خرداد در هفتم اسفندماه با حضور پای صندوق‌های رأی بار دیگر سید حسین نقوی حسینی را به‌عنوان نماینده خود در بهارستان برگزیدند.

مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک پس از حضور حماسی در انتخابات هفتم اسفندماه، از نماینده منتخبشان انتظاراتی دارند که مترو، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منطقه و ارتقای ساختار اداری از مهم‌ترین آن‌هاست.

امروز کارشناسان و حتی مسئولان معتقدند، دیار ۱۵ خرداد که نقش مهمی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران داشته است، هنوز به‌حق خود نرسیده و باید تلاش جهادی برای گسترش امکانات در این منطقه فراهم شود.

بیکاری بسیاری از خانواده‌های ورامینی را نگران کرده است

مهدی آذر شب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ورامین، پیشوا و قرچک همواره به وظیفه خود عمل کرده و چه در قبل و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی قرار داشته است.

این جوان ورامینی افزود: اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خدمات قابل‌توجهی به مردم این منطقه شده اما هنوز حق دیار ۱۵ خرداد ادا نشده است.

وی با اشاره به دغدغه خانواده های ورامینی ادامه داد: امروز بیکاری و عدم وجود شغل یکی از دغدغه‌های جوانان ورامینی است که بسیاری از خانواده‌ها را رنج می‌دهد و باید فکری در این زمینه کرد.

وی اضافه کرد: ورامین قطب کشاورزی استان تهران است و علیرغم داشتن ظرفیت‌های بالای تولیدی، اقتصادی، دامی، کشاورزی و فرهنگی نتوانسته به‌حق خود برسد.

آذر شب یادآور شد: امروز کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی موجود در منطقه با مشکلات متعددی روبرو و نیازمند حمایت هستند و باید در این زمینه نیز برنامه‌ریزی کرد.

حمل‌ونقل حلقه مفقوده توسعه دیار ۱۵ خرداد است

محمدرضا اردستانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که روزانه هزاران سفر از ورامین، پیشوا و قرچک به تهران صورت می‌گیرد، اظهار داشت: متأسفانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در منطقه متناسب با رشد جمعیت و میزان مسافرت‌های روزانه نیست.

وی افزود: روزانه هزاران سفر برای انجام کارهای اداری، درمانی، تحصیلی، تفریحی و غیره از ورامین، پیشوا و قرچک به تهران می‌شود که عدم وجود زیرساخت‌های متعدد حمل‌ونقل، سبب اتلاف وقت و هزینه مردم می‌شود.

اردستانی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، راه‌اندازی مترو یکی از وعده‌های داده‌شده به مردم ورامین، پیشوا و قرچک بوده اما همچنان این مهم به سرمنزل مقصود نرسیده است.

وی توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای را برای رشد منطقه ضروری دانست و اضافه کرد: بدون تردید حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای می‌تواند توسعه و رشد همه‌جانبه دیار ۱۵ خرداد رقم بزند.

وی عنوان کرد: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های زیادی را در این زمینه انجام داده که انتظار می‌رود این پیگیری‌ها تا رسیدن به نتیجه ادامه پیدا کند.

حسن احمدی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ارتقای ساختار اداری را در دیار ۱۵ خرداد خواستار شد و بیان داشت: امروز منطقه ورامین نیازمند ارتقای ساختار اداری است.

وی افزود: فرمانداری ویژه ورامین و تشکیل استان جدید در شرق و جنوب شرق استان تهران یکی از خواسته‌هایی است که هنوز عملیاتی نشده و باید از سوی نماینده مجلس پیگیری شود.

تلاش‌های بسیاری برای به ثمر نشستن مطالبات مردم انجام‌شده است

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ورامین، پیشوا و قرچک مطالبات و دغدغه‌هایی دارند که آن‌ها را به‌حق می‌دانم.

وی افزود: ارتقای ساختار اداری، تشکیل استان، ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین، راه‌اندازی صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران، ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی و احداث تخت‌های بیمارستانی، راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی ورامین، اشتغال و افزایش و رونق اقتصادی ازجمله مطالبات مردم است.

نقوی حسینی ادامه داد: طی سال‌های اخیر رایزنی‌ها، پیگیری‌ها و دیدارهای متعددی برای حل دغدغه‌ها و مطالبات مردم انجام و از تریبون‌های مختلف، خواسته‌های مردم ورامین، پیشوا و قرچک بیان‌شده است.

وی اضافه کرد: امیدوارم دولت توجه ویژه‌ای به منطقه بکند چراکه برخی از وعده‌های داده‌شده به مردم این دیار، علیرغم داشتن مصوبه هیئت دولت همچنان روی زمین‌مانده و اجرایی نمی‌شود.

نقوی حسینی تأکید کرد: با جدیت مطالبات مردم پیگیری می‌شود و تا حصول نتیجه، این امر ادامه پیدا خواهد کرد.